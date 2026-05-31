Dhinchak Pooja Net Worth: ‘दिलों का शूटर…’ से वायरल होने वाली ढिंचैक पूजा कितनी अमीर है, जानें उनकी नेट वर्थ?

Dhinchak Pooja Net Worth: सोशल मीडिया की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो अपने अनोखे अंदाज के कारण लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. ढिंचैक पूजा भी उन्हीं चेहरों में से एक हैं, जिन्होंने अपने अलग तरह के गानों और कंटेंट के जरिए इंटरनेट पर खास पहचान बनाई. हाल के दिनों में उनकी शादी को लेकर काफी चर्चा रही, वहीं उनकी संपत्ति और कमाई को लेकर भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल अनुमानित नेटवर्थ करीब 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ रुपये के बीच मानी जाती है.

यूट्यूब और सोशल मीडिया से होती है कमाई

ढिंचैक पूजा की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, जहां उनके वीडियो लगातार लोगों तक पहुंचते हैं. यूट्यूब मोनेटाइजेशन के अलावा फेसबुक से भी उन्हें अच्छी कमाई होती है. इसके साथ ही इंस्टाग्राम प्रमोशन, ब्रांड पार्टनरशिप और कई सोशल मीडिया कैंपेन उनकी आय में बड़ा योगदान देते हैं.

टीवी इंडस्ट्री में भी आजमा चुकी हैं किस्मत

सिर्फ इंटरनेट तक सीमित रहने के बजाय ढिंचैक पूजा ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है. वो लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस 11 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में दिखाई दी थीं. इस शो में भाग लेने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी तथा उन्हें देशभर में नई पहचान मिली.

म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर भी मौजूदगी

ढिंचैक पूजा के गाने केवल यूट्यूब तक सीमित नहीं हैं. उनके कई ट्रैक मेन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं, जहां लोग उन्हें सुनते हैं. डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाली रॉयल्टी भी उनकी कमाई का एक हिस्सा मानी जाती है.

इन गानों ने दिलाई जबरदस्त लोकप्रियता

‘सेल्फी मैंने ले ली आज’ से लेकर ‘दिलों का शूटर’, ‘बापू देदे थोड़ा कैश’, ‘आफरीन फातिमा बेवफा है’, ‘नाच के पागल’ और ‘स्वैग वाली टोपी’ जैसे गानों ने ढिंचैक पूजा को इंटरनेट सेंसेशन बना दिया. हालांकि उन्हें अक्सर अपने गानों को लेकर आलोचनाओं और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन यही गाने करोड़ों व्यूज बटोरने में सफल रहे और उनकी पहचान का आधार बने.

कौन हैं ढिंचैक पूजा?

दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली ढिंचैक पूजा का वास्तविक नाम पूजा जैन है. सोशल मीडिया पर उनकी मजबूत फैन फॉलोइंग है, जिसके कारण उन्हें समय-समय पर ब्रांड प्रमोशन, लाइव शो और क्लब इवेंट्स के प्रस्ताव मिलते रहते हैं. डिजिटल दौर में उन्होंने ये साबित किया है कि अलग अंदाज और निरंतर सक्रियता के दम पर भी एक मजबूत पहचान बनाई जा सकती है.