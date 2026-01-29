कौन हैं कंटेंट क्रिएटर पूरव झा? जिनकी एक वीडियो ने इंटरनेट पर मचा दी सनसनी; यूजर्स कर रहे यूट्यूबर ध्रुव राठी तुलना

Purav Jha Controversy: सोशल मीडिया पर इन दिनों कंटेंट क्रिएटर पूरव झा का एक छोटा सा वीडियो जबरदस्त चर्चा में है. भले ही यह वीडियो कुछ ही मिनटों का हो, लेकिन इसकी गूंज देशभर में सुनाई दे रही है. आम सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर राजनीतिक गलियारों तक, हर कोई इस वीडियो पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है. इस वीडियो के बाद पूरव झा का नाम अचानक हर प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगा है. कई लोग उन्हें सरकार से सवाल पूछने वाली नई युवा आवाज मान रहे हैं, तो कुछ यूजर्स उनकी तुलना यूट्यूबर ध्रुव राठी से भी करने लगे हैं.

युवाओं को पसंद आता है पूरव का कंटेंट

पूरव झा की सबसे बड़ी खासियत उनका अलग और अनोखा अंदाज है. वह न तो भारी-भरकम भाषण देते हैं और न ही सीधी राजनीति करते हैं. उनका हथियार है व्यंग्य और तंज. वह अलग-अलग किरदारों में ढलकर सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाते हैं, जो खासतौर पर युवाओं को काफी पसंद आ रहा है. यही वजह है कि उनका मैसेज बिना उपदेश दिए सीधे लोगों तक पहुंच जाता है.

“ऑल इज वेल” वीडियो ने मचाई सनसनी

हाल ही में वायरल हुए वीडियो में पूरव झा ने “ऑल इज वेल” जैसी तस्वीर पेश करने के बजाय समाज और सिस्टम से जुड़े कई गंभीर मुद्दों को उठाया है. उन्होंने राजनीति, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, प्रदूषण, महिलाओं के खिलाफ अपराध, मीडिया की भूमिका और आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियों पर कटाक्ष किया है. खास बात यह रही कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति का नाम लिए बिना तंज और व्यंग्य के जरिए अपनी बात रखी. इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे सच्चाई की आवाज बताया, जबकि कुछ को यह सरकार विरोधी लगा.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंटा नजर आया. एक तरफ ऐसे यूजर्स हैं जो इसे हकीकत दिखाने वाला और युवाओं की आवाज बता रहे हैं. दूसरी तरफ कुछ लोग, खासकर सत्ताधारी पार्टी के समर्थक, इसे सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा बता रहे हैं. इसी टकराव ने वीडियो को और ज्यादा वायरल कर दिया.

कांग्रेस के हाथ लगा नया मुद्दा

बहस तब और तेज हो गई जब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा—“देश का युवा कुछ कह रहा है.” इसके बाद चर्चा ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया. कुछ लोगों ने पूरव झा को विपक्ष की नई आवाज कहना शुरू कर दिया, तो कुछ ने उन्हें कांग्रेस का अनऑफिशियल चेहरा तक बता दिया. हालांकि, पूरव झा ने खुद कभी यह नहीं कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई जुड़ाव है.

कौन हैं पूरव झा?

अगर पूरव झा के निजी सफर की बात करें तो उनका जन्म साल 2002 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ था. महज तीन साल की उम्र में उनका परिवार दिल्ली आ गया. बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और मिमिक्री का शौक था, जो आगे चलकर उनके करियर की नींव बना. साल 2019 में यूट्यूबर हर्ष बेनीवाल के साथ वीडियो “PUBG विद परिवार” ने उनकी किस्मत बदल दी. इस वीडियो के बाद उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ी. धीरे-धीरे उनका कंटेंट सिर्फ कॉमेडी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की झलक भी दिखने लगी.

इसी साल वह करण जौहर के रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स’ में भी नजर आए. भले ही वह शो जीत नहीं पाए, लेकिन इससे उनकी पहचान और फैनबेस दोनों में इजाफा हुआ.