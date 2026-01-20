Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > 3 Minute 24 Second Viral Video: कौन है Arohi Mim? प्राइवेट वीडियो लीक होने का क्या है विदेशी कनेक्शन; MMS क्यों बना कई देशों में सनसनी

3 Minute 24 Second Viral Video: कौन है Arohi Mim? प्राइवेट वीडियो लीक होने का क्या है विदेशी कनेक्शन; MMS क्यों बना कई देशों में सनसनी

Arohi Mim 3-Minute 24 Second Viral Video: 3 मिनट 24 सेकेंड नाम से वायरल आपत्तिजनक वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह बांग्लादेशी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर आरोही मिम का है. आरोही मिम कौन? इस स्टोरी में देंगे हर जानकारी.

By: JP Yadav | Last Updated: January 20, 2026 9:10:21 PM IST

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 3 मिनट 24 सेकंड वीडियो को लेकर बांगलादेशी इंफ्लूएंसर Arohi Mim का नाम चर्चा में है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 3 मिनट 24 सेकंड वीडियो को लेकर बांगलादेशी इंफ्लूएंसर Arohi Mim का नाम चर्चा में है.


Arohi Mim 3-Minute 24 Second Viral Video: ‘19 मिनट वायरल वीडियो’ के बाद पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ‘3 मिनट 24 सेकेंड’ नाम से वीडियो वायरल है. दावा किया गया है कि यह लीक हुआ प्राइवेट वीडियो मॉडल और खूबसूरत एक्ट्रेस आरोही मिम का है. इसे  गूगल सर्च और सोशल मीडिया पर सबसे ज्‍यादा लोग तलाश रहे हैं. यह इतनी तेजी से वायरल है कि लोग इसे पाने और देखने के लिए सोशल मीडिया पर कई-कई घंटे खाक छान रहे हैं. सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और धोखे वाले कई वीडियो वायरल हैं. यह सिलसिला पिछले कुछ महीनों से जारी है.  लोग इनके जाल में फंसकर अपना बैंक अकाउंट तक खाली करवा रहे हैं. बावजदू इसके सोशल मीडिया पर 19 मिनट और 7 मिनट और 9 मिनट के वीडियो समेत कई MMS भी ट्रेंड कर रहे हैं. इनसे जुड़े लिंक पर क्लिक करने से साइबर ठग यूजर्स की जानकारी चुराकर उनको चूना लगा रहे हैं. इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 3 मिनट 34 सेकेंड के कथित वायरल क्लिप (3-Minute 24 Second Viral Video) को लेकर बांग्लादेशी एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर Arohi Mim सुर्खियों में आ गई हैं. यूजर्स सोशल मीडिया पर यूजर 3 मिनट 34 सेकेंड का वीडियो तलाश रहे हैं. इस नाम से जुड़े वीडियो सर्च करते ही भारतीय यूजर्स बड़ी संख्या में फर्जी लिंक और संदिग्ध वेबसाइट्स पर पहुंच रहे हैं. 

3 मिनट 24 सेकेंड के वायरल वीडियो में है क्या?

दावा किया जा रहा है कि आरोही मिम का 3 मिनट 24 सेकेंड का वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो चुका है. यह भी कहा जा रहा है कि यह वीडियो बेहद निजी है. वहीं, अगर यूजर गूगल सर्च पर 3 मिनट 24 सेकेंड वीडियो के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो उन्हें आरोही से जुड़े बहुत सारे AI जेनेरेटेड वीडियो ही मिलेंगे.

क्या 3 मिनट 24 सेकेंड में कुछ आपत्तिजनक है

3 मिनट 24 सेकेंड का वीडियो गूगल पर सर्च करने पर यूजर्स को आरोही को निजी अवस्‍था में दिखाया जा रहा है.  वह कुछ ऐसा कर रही हैं तो बंद कमरे में और अकेले ही किया जा सकता है. ऐसे में आरोही मिम 3 मिनट 24 सेकेंड (Arohi Mim 3-Minute 24 Second Viral Video) का कोई भी प्रमाणित वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं है. साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि यह शातिरों की चाल है. जिससे लोग क्लिकबिट वीडियो के जाल में फंस जाएं. 

कौन हैं आरोही मिम Who is Arohi Mim

12 फरवरी, धनमंडी (ढाका, बांग्लादेश) में जन्मीं आरोही मिम का असली नाम मिम सुल्ताना है. वह पेशेवर तौर पर आरोही मिम के नाम से जानी जाती हैं.  एक्ट्रेस, मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर के तौर पर उनका काफी नाम है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांगलादेशी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी  आरोही मीम अपने देश की एक उभरती हुई एक्‍ट्रेस और मॉडल हैं. वह सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो शेयर करती हैं. इसमें टिकटॉक भी शामिल है, जहां पर वीडियोज बनाकर फेमस हुई हैं. 

आरोही के इंस्‍टाग्राम पेज पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स 

फिलहाल उनकी सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलो‍इंग है. मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि कई नाटकों और मयूजिक वीडियो में बतौर आर्टिस्ट काम कर चुकीं आरोही के इंस्‍टाग्राम पेज पर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह ज्यादातर अपने चैनल और सोशल मीडिया पेज पर फैशन और एक्टिंग से जुड़ा कंटेंट ही डालती हैं. फैन्स उनके वीडियोज लगातार देखते हैं और कमेंट भी करते हैं. 

कहां से की है पढ़ाई?

बांग्लादेश के ढाका के धनमंडी में जन्मी आरोही मिम की पढ़ाई स्थानीय स्कूल में हुई. धनमंडी गर्ल्स स्कूल से अपना SSC पूरा किया और बाद में मोहम्मदपुर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई की. वहीं, स्कूल के दिनों से ही उन्होंने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाने शुरू कर दिए थे. शुरुआत उन्होंने टिकटॉक और लाइक पर शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट से की.

कब से हैं सोशल मीडिया पर एक्टिव?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोही मिम 12 फरवरी 2004 को सोशल मीडिया ऐप्स TikTok और Likee पर एक्टिव हुईं और उन्होंने शॉर्ट वीडियोज बनाने शुरू कर दिए. कुछ महीनों के भीतर ही उन्होंने एक्ट्रेस, मॉडल और डिजिटल इन्फ्लुएंसर के तौर पर पहचान बना ली, फिलहाल आरोही YouTube, TikTok, Facebook और Instagram समेत सभी बड़े प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं और लगातार वीडियोज शेयर करती रहती हैं. आरोपी मिम बांग्लादेशी म्यूजिक वीडियो में भी अक्सर नज़र आती हैं. वह गानों में कहानी के किरदारों को निभाती हैं. 

गरीबेर रानी (2024): यह एक सोशल ड्रामा जो क्लास के अंतर पर फोकस करता है. इसमें आरोही मिम ने अच्छा रोल किया था.

नापिटर सुंदरी बोउ (2024): इस कॉमेडी-ड्रामा में उन्होंने ह्यूमर से लोगों को दिल जीता.

लेडी मस्तान (2023): आरोही मिम की इसमें ऐसी भूमिका थी जिससे लोग बहुत प्रभावित हुए.

चादेर गाये कोलोनको (2023): एक इमोशनल ड्रामा जो इज़्ज़त और सामाजिक कलंक जैसे विषयों को दिखाता है.

ब्रेक नाई: एक हाई-एनर्जी म्यूजिक वीडियो जिसमें शहरी माहौल दिखाया गया है.

प्रतारोना: एक कहानी पर आधारित म्यूजिक वीडियो जो धोखे के विषयों से संबंधित है.

तोमाके भूलते भूले जाई: एक रोमांटिक बैलेड विज़ुअलाइज़ेशन.है.

