अब किस लड़की को तंग कर रहे चहल! शिखर धवन को भाई बनाकर दिलवाई धमकी, वीडियो हुआ वायरल

RJ Mahvish Shikhar Dhawan video: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. धवन अक्सर इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं. युजवेंद्र चहल के साथ आरजे महवश के लिंकअप की खबरों ने कुछ समय पहले खूब सुर्खियां बटोरी थी. हालांकि, दोनों ने कुछ समय पहले एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया. वहीं अब आरजे महवश ने धवन के साथ एक वीडियो शेयर किया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. जिसमें महवश धवन को अपना भाई कह रही हैं.

महवश के साथ धवन का वीडियो

महवश के इस वीडियो में साथ-साथ एक कैप्शन भी चल रहा है. कैप्शन में लिखा है कि अगर तुम मुझसे उलझे तो देखो ये मेरा भाई है. इसके बाद धवन भी वीडियो में नजर आते हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में धुरंधर का गाना चल रहा है. इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में फैंस चहल के खूब मजे लेते नजर आ रहे हैं.

चहल को धमकी दे रही महवश

जानकारी के लिए बता दें कि, युजवेंद्र चहल और शिखर धवन काफी अच्छे दोस्त हैं. दोनों अक्सर एक-दूसरे के साथ रील शेयर करते नजर आते हैं. ऐसे में अब महवश ने धवन को अपना भाई कह दिया है. जिसे लेकर फैंस चहल के खूब मजे ले रहे हैं. कई फैंस के मुताबिक, महवश धवन ने चहल को धमकी दिला रही है. हालांकि ये वीडियो पूरी तरह से मजाकिया है.

खत्म हो चुकी है चहल-महवश की दोस्ती

एक्स वाइफ धनश्री वर्मा से तलाक के बाद चहल का नाम आरजे महवश के साथ जुड़ने लगा था. दोनों कई बार एक-दूसरे के साथ नजर आते थे. इसके अलावा आईपीएल 2025 में महविश ने चहल की टीम पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने के लिए महवश पहुंची थी. जिसके बाद अफवाहें और भी तेज हो गई. हालांकि, दोनों ने कहा कि वह एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हैं. लेकिन मामला तो तब पलटा जब महविश और चहल के बीच कड़वाहट पैदा हो गई. दोनों ने एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. इसके बाद महवश ने कई बार चहल का नाम लिए बगैर उन्हें ताना मारा.