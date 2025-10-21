Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > Uff! हसीना भूली सारी हदें, ब्रा में बैठकर दिए ऐसे पोज, फोटो देख खुद ही बंद कर लेंगे शर्म से आंखें

Namrita Malla Photos: भोजपुरी हसीना नम्रता मल्ला ने एक बार फिर अपने बोल्ड लुक से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. नम्रता ने ब्लैक ब्रा में ऐसी-ऐसी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिन्हें देख आप ही शर्म से आंखें बंद कर लेंगे.

By: Prachi Tandon | Published: October 21, 2025 5:17:25 PM IST

Namrita Malla Erotic Photos: भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला ने भले ही भोजपुरी फिल्मों में न के बराबर काम किया है, लेकिन उनकी एक-एक तस्वीर और वीडियो इंटरनेट पर वायरल होती है. यही वजह है कि वह अपने फैंस के लिए एक से बढ़कर एक सेक्सी और बोल्ड फोटोज-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. नम्रता के इंस्टाग्राम पर ऐसे तो बोल्ड और सेक्सी फोटोज की कमी नहीं है, लेकिन आज हम हसीना की जिन तस्वीरों के बारे में बात करने जा रहे हैं उन्हें देख आप खुद ही शर्म से आंखें बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे.

नम्रता मल्ला की बोल्ड फोटोज देख खड़े हो जाएंगे रौंगटे!

नम्रता मल्ला ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक कलर ब्रा और नाम की स्कर्ट पहन कई तस्वीरें शेयर की थीं. फोटोज ने अपने बोल्ड आउटफिट से ज्यादा बैठने के स्टाइल से लोगों का ध्यान खींचा है. नम्रता ने किसी फोटो में अपने हाथ पर चेहरा टिकाकर पोज किया है, तो किसी में अपने दोनों हाथों को आगे रखकर हुस्न का जलवा दिखाया है. वहीं, कुछ फोटोज में एक्ट्रेस ने अपने सिजलिंग बदन के साथ कातिलाना स्माइल का तड़का भी लगाया है. 

नम्रता मल्ला की फोटोज होती हैं जमकर वायरल

भोजपुरी इंडस्ट्री की ज्यादातर एक्ट्रेसेस ऐसे तो हॉटनेस और बोल्डनेस के मामले में एक-दूसरे को टक्कर देती नजर आती हैं, लेकिन नम्रता मल्ला की जब भी बात आती है तब उनके फैंस का रोम-रोम खिल उठता है. यही वजह है कि उनकी हर फोटो और वीडियो वायरल होती है. बता दें, नम्रता की ब्लैक ब्रा और नाम की स्कर्ट वाली फोटोज पर लाखों व्यूज और 28 हजार से ज्यादा लाइक्स आए हैं. बता दें, नम्रता मल्ला के इंस्टाग्राम पर 3.7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं जो उनकी नई फोटोज-वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते हैं और जैसे ही हसीना अपनी बोल्ड अदाओं का जलवा दिखाती हैं तो तारीफों के पुल बांध देते हैं. 

नम्रता मल्ला का वर्कफ्रंट

नम्रता मल्ला ने भोजपुरी के साथ-साथ साउथ और कुछ हिंदी फिल्मों में भी अपने डांस का जलवा दिखाया है. लेकिन, उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के गाने से मिली है. वहीं, अब नम्रता सोशल मीडिया से लेकर फिल्मों में अपने डांस का जलवा बिखेर रही हैं. 

