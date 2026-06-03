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Kulhad Pizza Viral Video: बच्चे को भुगतनी पड़ रही कुल्हड़ पिज्जा कपल की एक गलती, अब बिलख-बिलख कर रो रही मां

Jalandhar Kulhad Pizza girl Gurpreet Kaur: जालंधर के फेमस कुल्हड़ पिज्जा गर्ल एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है और इस बार वजह कपल नहीं, वजह कोई और था.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 3, 2026 12:01:45 PM IST

Kulhad Pizza Viral Video: बच्चे को भुगतनी पड़ रही कुल्हड़ पिज्जा कपल की एक गलती, अब बिलख-बिलख कर रो रही मां


Jalandhar Kulhad Pizza girl Gurpreet Kaur: जालंधर के फेमस कुल्हड़ पिज्जा इन दिनों फिर चर्चे में है. कुल्लड़ पिज्जा के को-फाउंडर गुरप्रीत कौर एक बार फिर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुईं और ट्रोल होने के बाद वो भावुक हो गई. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अपने बच्चे और चरित्र पर सवाल उठाने वाले ट्रोलर्स को जवाब देते हुए वीडियो शेयर किया. वीडियो में गुरप्रीत फूट-फूट कर रोती नजर आईं.

शेयर किए गए वीडियो में गुरप्रीत कहती हुई नजर आ रही है कि लोग उनकी एक घटना पर पूरे जीवन भर उनके और उनके परिवार को उल्टा-सीधा कहते रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि एक महिला ने उनके बच्चे को ‘ड्रामा प्लेयर’ कह दिया. गुरप्रीत ने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपने बच्चे के साथ सहज पाठ करते हुए एक वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद लोगों ने उनके बच्चे के लिए उल्टी-सीधी चीजे कहीं. इन्फ्लुएंसर ने आगे कहा कि लोग जानते भी हैं कि सहज पाठ क्या होता है. उन्होंने आगे कहा कि वो अपनी बच्ची को वो सिखा रही है जो उन्होंने अपनी मां से सिखा है.

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तीन साल पहले वायल हुआ थी वीडियो

ये तो सबको पता होगा लेकिन जिसे नहीं पता है उसे बता दें कि 3 साल पहले गुरप्रीत कौर और उनके पति का एक वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद दोनों कपल पंजाब छोड़ कर ब्रिटेन चले गए और अभी वहीं रह रहे हैं. इस मामले पर गुरप्रीत और उनके पति सहज अरोरा की जगह पर बहन हरनूर ने पुलिस में शिकायत की थी.

हरनूर का कहना है कि सहज की दुकान पर जो लड़की काम करती थी जिसका नाम था तनीशा वर्मा ने पैसे न मिलने पर उसे ब्लैकमेल किया और गलत तरीके से वीडियो वायरल किया. पुलिस ने जब मामले की जांच की और अब एक फिर दोनों कपल चर्चा में आ गए हैं.

 

Tags: Jalandhar Kulhad Pizza girlkulhad pizza girl viral videokulhad pizza latest video
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