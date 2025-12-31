जिया शंकर ने ‘मिस्ट्री मैन’ के साथ फोटो शेयर कर तोड़ी चुप्पी! अभिषेक मल्हान संग सगाई की खबरों को बताया झूठा

Jia Shankar with mystery man: टेलीविजन अभिनेत्री और ‘बिग बॉस ओटीटी 2’ फेम जिया शंकर इन दिनों सोशल मीडिया पर खुब सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, उन्होंने आखिरकार उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, जो लंबे समय से उनके और यूट्यूबर अभिषेक मल्हान जो फुकरा इंसान इंसान के नाम से जाने जाते हैं, रिश्ते को लेकर पूर्ण विराम लगा दिया है. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर.

जिया शंकर ने अफवाहों को किया खत्म

जिया शंकर ने अभिषेक मल्हान के साथ सगाई की सभी अफवाहों को एक ही झटके में पूरी तरह से खत्म कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने एक मिस्ट्री मैन के साथ रोमांटिक फोटो शेयर करते हुए यह साफ कर दिया है वह किसी और के साथ हैं और अपने जीवन में बेहद ही खुश हैं. इसके अलावा उन्होंने अपने फैंस से खास अपील करते हुए लिखा कि 2025 की झूठी खबरों को पीछे छोड़ दें और उनके निजी जीवन का पूरी तरह से सम्मान करें.

दोस्ती से अफवाहों तक का कैसे पहुंचा सफर?

बिग बॉस के घर में जिया और अभिषेक की केमिस्ट्री ‘अभिया’ (Abhiya) के नाम से सबसे ज्यादा मशहूर हुई थी. इतना ही नहीं, जिया ने शो में यह भी स्वीकार किया था कि उनके मन में अभिषेक के लिए भावनाएं हैं, लेकिन अभिषेक ने हमेशा इसे केवल दोस्ती का नाम ही दिया था. हालाँकि, शो के खत्म होने के बाद एक म्यूजिक वीडियो में साथ काम करने के बाद फैंस को लगा कि शायद बात आगे बढ़ रही है, लेकिन जिया की मिस्ट्री मैन के साथ तस्वीर ने इस पूरे घटनाक्रम को खत्म कर दिया है.

मिस्ट्री मैन के साथ फोटो ने मचाया तहलका

जिया ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बेहद निजी और प्यारी तस्वीर साझा शेयर की है. तस्वीर में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक मिस्ट्री मैन जिया के माथे को चूमते हुए नजर आ रहा है. तो वहीं, दूसरी तरफ जिया ने इस फोटो पर रेड हार्ट इमोजी लगाया है, जो प्यार का संकेत देता है. हालाँकि, उन्होंने शख्स का चेहरा या नाम उजागर नहीं किया है, लेकिन उनकी खुशी चेहरे पर साफ देखी जा सकती है.

रूमर्स पर ‘फुल स्टॉप’ और एक बड़ा ऐलान

सगाई की झूठी खबरों से परेशान होकर जिया ने कैप्शन में कड़ा संदेश देते हुए लिखा कि “चलो झूठी अफवाहों को 2025 में ही छोड़ देते हैं.” इस एक लाइन से उन्होंने साफ कर दिया कि अभिषेक मल्हान के साथ उनका नाम जोड़ना अब बंद होना चाहिए. वह साल 2026 की शुरुआत एक नई पहचान और नई सच्चाई के साथ करने जा रही हैं.

अतीत की नाराजगी और ट्रोलिंग पर साधा निशाना

जिया ने पहले भी साफ शब्दों में कहा था कि अभिषेक के साथ उनकी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है. इतना ही नहीं, उन्होंने उन ट्रोल्स को भी आड़े हाथों लिया था जो उनके परिवार या उनकी मेहनत पर सवाल उठाने का काम करते हैं. जिया का मानना है कि उनकी व्यक्तिगत पसंद और करियर का सम्मान किया जाना चाहिए.