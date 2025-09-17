Uorfi Javed से भी डेढ़ कदम आगे निकली ये हसीना, ऐसी जगह चिपकाई टेप…पब्लिक में भूलकर न देखें Video
Uorfi Javed से भी डेढ़ कदम आगे निकली ये हसीना, ऐसी जगह चिपकाई टेप…पब्लिक में भूलकर न देखें Video

Viral Video: सोशल मीडिया एक इंफ्लुएंसर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह उर्फी जावेद की तरह अतरंगी फैशन दिखाती नजर आ रही हैं. इंफ्लुएंसर ने वीडियो में अपने शरीर पर टेप चिपकाकर ड्रेस तैयार की है.

By: Prachi Tandon | Published: September 17, 2025 11:11:52 AM IST

Influencer Fashion Video: एंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर कोई नाम अपने बोल्ड और अतरंगी फैशन के लिए सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहा है तो वह उर्फी जावेद (Uorfi Javed) हैं. लेकिन, आज हम यहां उर्फी जावेद (Uorfi Jave Video) के बारे में नहीं, बल्कि एक ऐसी हसीना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे देख आप यही कहेंगे कि यह तो उर्फी जावेद से भी डेढ़ कदम आगे है. सोशल मीडिया पर हाल में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक इंफ्लुएंसर ने ऐसा फैशन स्टाइल दिखाया है जिसपर लोगों की नजरें अटक गई हैं. कमाल की बात तो यह है कि इस फैशन स्टाइल में इंफ्लुएंसर ने आउटफिट की जगह सिर्फ टेप का इस्तेमाल किया है. 

इंफ्लुएंसर ने बॉडी पर चिपकाई टेप!

कोमल सिंह नाम की इंफ्लुएंसर ने कुछ समय पहले अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था. वीडियो (Viral Video) में वह सबसे पहले ब्लैक इनरवियर पहने और हाथ में येलो-ब्लैक टेप लेकर खड़ी दिखाई दे रही थीं. इसके बाद वह अपनी बॉडी पर टेप लगाना शुरू कर देती हैं और स्कर्ट बना लेती हैं. इसी तरह वह टेप चिपकाकर अपने लिए सेक्सी टॉप भी तैयार कर लेती हैं.  

View this post on Instagram

A post shared by 𝗞𝗼𝗺𝗮𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗴𝗵 (@komalsinghh___)

टेप से सेक्सी टॉप और स्कर्ट बनाने के बाद इंफ्लुएंसर सेक्सी अदाओं का जलवा दिखाती हैं और कभी बाल झटकती दिखाई देती हैं, तो कभी कमर हिलाकर इंप्रेस करती हैं. 

अतरंगी फैशन हुआ वायरल

इंफ्लुएंसर ने वीडियो पोस्ट करने के साथ एक कैप्शन भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका यह स्टाइल क्वीन गिगी हदीद से इंस्पायर है. इंफ्लुएंसर ने आगे लिखा था, जब से मैंने उन्हें स्टेज पर टेप में लिपटकर वॉक करते देखा है, तब से मुझे पता है कि यह रीक्रिएट करना है…

इंफ्लुएंसर कोमल सिंह का यह अतरंगी फैशन जमकर इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो को खबर लिखे जाने तक ढाई लाख से ज्यादा लाइक्स और अनगिनत कमेंट्स मिल चुके हैं. 

कौन हैं इंफ्लुएंसर कोमल सिंह?

इंफ्लुएंसर कोमल सिंह ने अपने बायो में लिखा है कि वह एक एक्टर, मॉडल, डांसर और कंटेंट क्रिएटर हैं. साथ ही वह दिल्ली और लखनऊ में रहती हैं. बता दें, इंफ्लुएंसर की इंस्टाग्राम पर खूब तगड़ी फैन-फॉलोइंग हैं. उनके 297k फॉलोअर्स हैं. 

Tags: bollywood newsentertainment newssocial media influenceruorfi javedviral video
