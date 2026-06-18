‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ड्रामा सीरीज ‘हीरामंडी’ में इंद्रेश मलिक द्वारा निभाए गए इंटीमेट सीन ने खूब चर्चा बटोरी थीं. अब एक्टर ने इसके बार खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इस सीन के दौरान डायरेक्टर कैमरे के पीछे से हंस रहे थे. साथ ही बताया कि सीन से पहले वो किस तरह डरे हुए लग रहे थे. जानिए पूरी बात.

किस इंटीमेट सीन पर की बात?

हाल ही में अभिनेता गलाटा इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए. जहां उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी खास बातें साझा की हैं. फिल्म हीरामंडी में एक सीन है, जिसमें समलैंगिक इंटीमेसी दिखाया गया है. इस सीन को इंद्रेश मलिक और जेसन शाह के बीच फिल्माया गया था. इस सीन को लेकर इंद्रेश मलिक ने अपनी बात रखी है.

क्या बोले अभिनेता?

एक्टर ने कहा कि जब उन्हें इस सीन के बारे में पता चला, तो वो काफी नर्वस हो गए थे. लेकिन उन्हें डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ये सीन कर डाले. हालांकि, सीन करने से पहले अभिनेता ने जेसन से करीब आधे घंटे बात की और साथ समय बिताया, जिससे दोनों नॉर्मल हो सके. इतना ही नहीं, इंद्रेश मलिक ने कहा कि उन्हें पता चला कि सीन के दौरान निर्देशक कैमरे के पीछे हंस रहे थे. वो भी तब जब जेसन ने उन्हें गोद में उठाया और इंद्रेश मलिक ने नन्ही सी जान वाला डायलॉग बोला.

डायलॉग को लेकर एक्टर ने क्या कहा?

एक्टर ने बताया कि उन्हें इंटीमेट सीन करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई. उनके मुताबिक, जरूरी नहीं कि कलाकार हमेशा स्क्रिप्ट में लिखी हुई बातें ही दोहराए. शूटिंग के दौरान उनकी सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि सीन स्वाभाविक और प्रभावी बने तथा निर्देशक संजय लीला भंसाली को पसंद आए. हालांकि, उन्होंने बताया कि वो इमोशनल सीन में थोड़ा नर्वस फील करते हैं.

यह खबर भी पढ़ें: Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन