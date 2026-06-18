Home > मनोरंजन > ‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Indresh Malik: हाल ही में अभिनेता इंद्रेश मलिक ने सीरीज 'हीरामंडी: द डायमंड बाजार' के इंटीमेट सीन पर चर्चा की है. क्या घबरा गए थे एक्टर? जानिए उन्होंने क्या कहा.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 18, 2026 1:41:00 PM IST

हीरामंडी में अपने इंटीमेट सीन पर बोले इंद्रेश मलिक
हीरामंडी में अपने इंटीमेट सीन पर बोले इंद्रेश मलिक


संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ड्रामा सीरीज ‘हीरामंडी’ में इंद्रेश मलिक द्वारा निभाए गए इंटीमेट सीन ने खूब चर्चा बटोरी थीं. अब एक्टर ने इसके बार खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि इस सीन के दौरान डायरेक्टर कैमरे के पीछे से हंस रहे थे. साथ ही बताया कि सीन से पहले वो किस तरह डरे हुए लग रहे थे. जानिए पूरी बात.

किस इंटीमेट सीन पर की बात?

हाल ही में अभिनेता गलाटा इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में शामिल हुए. जहां उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़ी खास बातें साझा की हैं. फिल्म हीरामंडी में एक सीन है, जिसमें समलैंगिक इंटीमेसी दिखाया गया है. इस सीन को इंद्रेश मलिक और जेसन शाह के बीच फिल्माया गया था. इस सीन को लेकर इंद्रेश मलिक ने अपनी बात रखी है. 

क्या बोले अभिनेता?

एक्टर ने कहा कि जब उन्हें इस सीन के बारे में पता चला, तो वो काफी नर्वस हो गए थे. लेकिन उन्हें डायरेक्टर संजय लीला भंसाली पर इतना भरोसा था कि उन्होंने ये सीन कर डाले. हालांकि, सीन करने से पहले  अभिनेता ने जेसन से करीब आधे घंटे बात की और साथ समय बिताया, जिससे दोनों नॉर्मल हो सके. इतना ही नहीं, इंद्रेश मलिक ने कहा कि उन्हें पता चला कि सीन के दौरान निर्देशक कैमरे के पीछे हंस रहे थे. वो भी तब जब जेसन ने उन्हें गोद में उठाया और इंद्रेश मलिक ने नन्ही सी जान वाला डायलॉग बोला. 

डायलॉग को लेकर एक्टर ने क्या कहा?

एक्टर ने बताया कि उन्हें इंटीमेट सीन करने में कोई खास परेशानी नहीं हुई. उनके मुताबिक, जरूरी नहीं कि कलाकार हमेशा स्क्रिप्ट में लिखी हुई बातें ही दोहराए. शूटिंग के दौरान उनकी सबसे बड़ी चिंता यही रहती थी कि सीन स्वाभाविक और प्रभावी बने तथा निर्देशक संजय लीला भंसाली को पसंद आए. हालांकि, उन्होंने बताया कि वो इमोशनल सीन में थोड़ा नर्वस फील करते हैं. 

यह खबर भी पढ़ें: Alpha Trailer X Review: आलिया के एक्शन सीन ने जीता दर्शकों का दिल? या ऋतिक ने ही लूट ली पूरी महफिल! जानें यूजर्स के रिएक्शन

Tags: heeramandiindresh malik
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं अपूर्वा मखीजा, 15 करोड़ में शेख के साथ...

June 17, 2026

ज्यादा लहसुन खाने के नुकसान

June 17, 2026

ज्यादा मूंगफली खाने के नुकसान

June 17, 2026

गर्मियों में लखनऊ जाने का बना रहे प्लान, इन 6...

June 17, 2026

देखें ‘बंटवारा 1947’ के किरदारों का फर्स्ट लुक

June 17, 2026

बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गईं ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस

June 17, 2026
‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा
‘उसने गोद में उठाया, फिर…’, जब इंटीमेट सीन में घबरा गए थे अभिनेता? एक्टर ने किया चौंकाने वाला खुलासा