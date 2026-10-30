5 शादियां, 5 तलाक! खुद के हमशक्ल भाई ने छीन ली उनकी गर्लफ्रेंड, जानिए करण जौहर के ताऊ की जिंदगी के दिलचस्प किस्से

हम बात कर रहे हैं आई. एस. जौहर की. उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. उनके खुद के हमशक्ल भाई ने उनकी गर्लफ्रेंड छीन ली थी. आइए जानते हैं करण जौहर के ताऊ की जिंदगी कुछ दिलचस्प किस्से.

पाकिस्तान में हुआ था जन्म

16 फरवरी 1920 को ब्रिटिश भारत के झेलम जिले के तलागंग में इंद्र सेन सिंह जौहर का जन्म हुआ. बंटवारे के बाद, तलागंग पाकिस्तान का हिस्सा बन गया. आई. एस. जौहर बहुत पढ़े-लिखे थे. उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की थी और एलएलबी (LLB) की पढ़ाई भी की थी. करण जौहर के पिता, यश जौहर, उनके बड़े भाई थे. इसके अलावा, उनका एक जुड़वा भाई भी था. आई. एस. जौहर अपने जुड़वा भाई से इतने मिलते-जुलते थे कि जब भी उनका भाई कोई शरारत करके भाग जाता, तो उनके पिता आई. एस. जौहर को ही समझकर उनकी पिटाई कर देते थे.

भाई ने प्रेमिका से कर ली शादी

जब उनका भाई बड़ा हुआ और आवारागर्दी करने लगा, तो पुलिस उसे पकड़कर जेल में डाल देती थी. एक और बड़ा झटका तब लगा जब उनके भाई ने उनके जैसा दिखने का फायदा उठाया और उनकी प्रेमिका से शादी कर ली. आई. एस. जौहर ने खुद 1957 में आयोजित ‘इंडियन फिल्म फेस्टिवल’ में इस घटना का जिक्र किया था. 1947 में भारत-पाकिस्तान बंटवारे के दौरान, आई. एस. जौहर अपने परिवार के साथ पटियाला आ गए. दंगों की वजह से उनका परिवार वापस पाकिस्तान नहीं लौट सका.

पांच शादी और पांच तलाक

आई. एस. जौहर ने अपने जीवन में पांच बार शादी की, और उनकी सभी शादियां तलाक पर खत्म हुईं. उस दौर में उनके इस फैसले ने काफी ध्यान खींचा था. 1949 में, वे फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए. उन्होंने सबसे पहले फिल्मों के लिए कहानियां और स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया. ‘एक थी लड़की’ नाम की एक फिल्म थी, जिसकी कहानी लिखने के साथ-साथ उन्होंने इसमें एक छोटा सा कॉमेडी रोल भी निभाया था. यहीं से उनके अभिनय के सफर की शुरुआत हुई. 1952 की फिल्म ‘श्रीमती जी’ के साथ उन्होंने निर्देशन (डायरेक्शन) की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया. 1954 में, आई. एस. जौहर ने ‘नास्तिक’ फिल्म लिखी और उसका निर्देशन भी किया. इस फिल्म में अजीत और नलिनी जयवंत मुख्य भूमिकाओं में थे, जबकि उन्होंने खुद एक जोकर का किरदार निभाया था. आई. एस. जौहर ने यह फिल्म अपने ही जीवन पर आधारित लिखी थी, जब बंटवारे के समय के हालात से तंग आकर वे नास्तिक बन गए थे.

निर्देशक के रूप में भी हुए प्रसिद्ध

1954 में रिलीज़ हुई यह फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई. इस फिल्म का गाना, “देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान”, आज भी सुना जाता है. इस फिल्म में बी. आर. चोपड़ा उनके सहायक थे. इस फिल्म के ज़रिए, आई. एस. जौहर एक बेहतरीन हीरो, कॉमेडियन और पटकथा लेखक होने के साथ-साथ एक शानदार निर्देशक के रूप में भी उभरे. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद, 1972 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शिमला समझौते के लिए भारत आए. वे अपने साथ अपनी 18 साल की बेटी बेनज़ीर भुट्टो को भी लाए थे. आई. एस. जौहर को उनसे मिलने का मौका मिला. वे इतने बेबाक थे कि इतने गंभीर मुद्दे के बीच भी उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को अपनी फिल्म में काम करने का प्रस्ताव दे दिया.

1984 में हुआ निधन

1984 में आई. एस. जौहर की तबीयत काफी खराब रहने लगी. पांच बार शादी कर चुके आई. एस. जौहर अंत समय में अकेले पड़ गए थे. उनकी पहली पत्नी से हुए उनके दो बच्चे, अंबिका और अनिल, उनके साथ रहते थे. एक दिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा कि वे नहीं चाहते कि उनकी मौत की खबर किसी को पता चले. बच्चों ने तब उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ठीक दो दिन बाद, 10 मार्च 1984 को आई. एस. जौहर का निधन हो गया.

यह खबर भी पढ़ें: Salman-Aishwarya की करवाचौथ वाली फोटो देख भड़क गए नेटिजन्स, भंसाली को सुनाई खरी-खोटी; बोले- ‘नरक में सड़ें’