Fact Check: क्या आज के एपिसोड में Samay Raina के साथ नजर आएंगे Johnny Sins? वायरल वीडियो ने फैंस की बढ़ाई क्यूरियोसिटी

Indias Got Latent VIral Video: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना हाल ही में अपने हिट शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीज़न के साथ लौटे हैं. नया सीज़न 20 जून को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर शुरू हुआ, जिसमें आलिया भट्ट और शरवरी वाघ पहले मेहमान के तौर पर शामिल हुईं. जहां फैंस अब दूसरे एपिसोड का इंतज़ार कर रहे हैं, वहीं एक वायरल वीडियो ने ऑनलाइन कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है. इस क्लिप में एडल्ट फिल्म स्टार जॉनी सिन्स और कॉमाटोज़ (Commatozze) को समय रैना के साथ पोज़ देते हुए देखा जा सकता है, जिससे कई सोशल मीडिया यूज़र्स का मानना ​​है कि ये दोनों हस्तियां ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 में नज़र आ सकती हैं.

क्या जॉनी सिन्स सीज़न 2 में आएंगे?

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से फैल गया और कई यूज़र्स ने मान लिया कि जॉनी सिन्स और कॉमाटोज़ शो के आने वाले एपिसोड से जुड़े हैं. असली लगने वाली इस क्लिप ने फैंस के बीच चर्चा छेड़ दी, खासकर इसलिए क्योंकि ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ अपने अप्रत्याशित मेहमानों और वायरल पलों के लिए जाना जाता है. हालांकि, ये दावे सच नहीं हैं.

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वायरल जॉनी सिन्स-समय रैना वीडियो का सच

यह वायरल वीडियो AI से बनाया गया है और इसमें समय रैना, जॉनी सिन्स और कॉमाटोज़ के बीच कोई असली मुलाकात या सहयोग नहीं दिखाया गया है. पहली नज़र में असली लगने के बावजूद, यह क्लिप डिजिटल रूप से बनाई गई है और इसे कोई आधिकारिक टीज़र या घोषणा नहीं माना जाना चाहिए, फिलहाल, न तो जॉनी सिन्स और न ही कॉमाटोज़ ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 से जुड़े हैं. शो में उनकी भागीदारी के बारे में मेकर्स या समय रैना की ओर से भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

समय ने वायरल दावों का समर्थन करने वाला कोई बयान जारी नहीं किया है. अभी ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि जॉनी सिन्स या कॉमाटोज़ ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीज़न में दिखाई देंगे.