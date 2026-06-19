सिर्फ Netflix पर नहीं यूट्यूब पर भी उपलब्ध होगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2’, कॉमेडियन समय रैना ने की पुष्टि, जानें कब आएगा फर्स्ट शो

महीनों तक, प्रशंसकों के पास अफवाहों, रहस्यमयी सोशल मीडिया पोस्ट और अनगिनत अटकलों के अलावा और कोई उम्मीद नहीं थी. अब आखिरकार इंतज़ार खत्म हो गया है. कॉमेडियन और कंटेंट क्रिएटर समय रैना ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट दूसरे सीज़न के साथ वापसी कर रहा है.

यह वायरल कॉमेडी-टैलेंट शो एक अनोखे यूट्यूब प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था और भारत के सबसे चर्चित इंटरनेट शो में से एक बन गया. अब इसका दूसरा सीजन यूट्यूब पर जारी रहने के साथ-साथ नेटफ्लिक्स पर भी आ रहा है.

नेटफ्लिक्स ने की इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 की पुष्टि

नेटफ्लिक्स इंडिया और समय रैना द्वारा संयुक्त रूप से सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट के माध्यम से 19 जून को शो के रिलीज होने की आधिकारिक पुष्टि हुई. टीज़र में अमीन खान को दिखाया गया, जो बॉडीगार्ड हैं और समय के स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ में नज़र आने के बाद अचानक प्रशंसकों के चहेते बन गए. इस वीडियो में समय रैना ने स्पष्ट किया कि दर्शकों को नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पर एक ही एपिसोड मिलेगा, दोनों के कंटेंट में कोई अंतर नहीं होगा. उन्होंने मज़ाक में कहा कि एकमात्र अंतर यह है कि यूट्यूब दर्शकों को विज्ञापन देखने पड़ेंगे, जबकि नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर बिना किसी रुकावट के शो देख सकेंगे.

मुश्किलों भरा रहा समय का सफर

सीज़न 2 तक का सफर समय रैना के लिए आसान नहीं रहा है. इस साल की शुरुआत में, इंडियाज़ गॉट लेटेंट एक बड़े विवाद के केंद्र में आ गया, जब एक एपिसोड के दौरान अतिथि रणवीर अल्लाहबादिया की टिप्पणियों ने सोशल मीडिया पर व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया. प्रतिक्रिया तेजी से पुलिस शिकायतों, कानूनी कार्यवाही और सार्वजनिक जांच में तब्दील हो गई. इसके कई एपिसोड हटा दिए गए, और यह सवाल उठने लगे कि क्या शो इस विवाद से बच पाएगा.

कुछ समय तक इस फ्रैंचाइज़ी का भविष्य अनिश्चित बना रहा. हालांकि, अपने स्टैंड-अप स्पेशल ‘स्टिल अलाइव’ में समय ने संकेत दिया कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. उथल-पुथल भरे दौर पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि पहला सीज़न एक अविस्मरणीय मुकाम पर पहुंच गया था और दर्शकों को भरोसा दिलाया कि यह फॉर्मेट आखिरकार वापस आएगा.