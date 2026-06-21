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India’s Got Latent Season 2: ‘जिगरा देख मैं भी…’ Alia Bhatt को लेकर या क्या बोल गए Samay Raina, एक्ट्रेस ने भी दिया करारा जवाब

India's Got Latent Season 2: काफी लंबे इंतजार के बाद अब समय रैना का शो वापस आ गया है. जी हां इंडियाज गॉट लेटेंट का कमबैक हो गया है और पहले एपिसोड में लोगों की चहेती आलिया भट्ट शो में आई हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 21, 2026 9:41:42 AM IST

समय रैना ने उड़ाई आलिया भट्ट की खिल्ली..(photo- instagram)
समय रैना ने उड़ाई आलिया भट्ट की खिल्ली..(photo- instagram)


India’s Got Latent Season 2: काफी समय तक चर्चाओं और विवादों में रहने के बाद कॉमेडियन समय रैना (Samay Raina) ने आखिरकार अपने फेमस शो इंडियाज गॉट लेटेंट (India’s Got Latent Season 2) के दूसरे सीजन के साथ वापसी कर ली है. नए सीजन का पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है, जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और शरवरी बतौर खास मेहमान नजर आईं. दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म ऐल्फा के प्रमोशन के सिलसिले में शो का हिस्सा बनीं.

आलिया भट्ट को समय रैना ने किया रोस्ट

पहले एपिसोड में समय रैना (Samay Raina) ने अपने चिर-परिचित मजाकिया अंदाज में आलिया भट्ट (Alia Bhatt) को रोस्ट किया. बातचीत की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि आलिया शो में मौजूद हैं. इस पर आलिया ने हंसते हुए जवाब दिया कि उन्हें खुद भी अब थोड़ा पछतावा हो रहा है. माहौल को और मजेदार बनाते हुए समय ने तुरंत फिल्म जिगरा (Jigra Movie) का जिक्र कर दिया और कहा कि उसे देखकर उन्हें भी पछतावा हुआ था. इस कमेंट के बाद सेट पर मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगे.

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 आलिया भट्ट ने भी दिया मजेदार जवाब

समय की बात का जवाब देने में आलिया भट्ट भी पीछे नहीं रहीं. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि कम से कम समय ने उनकी फिल्म तो देखी और इसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया. इसके बाद समय ने एक और मजेदार तंज कसते हुए कहा कि वो आलिया के पास बैठकर काफी नर्वस महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो उनके पति के बहुत बड़े फैन हैं. हालांकि उन्होंने तुरंत ये भी जोड़ दिया कि वो आलिया के भी फैंन हैं. दोनों के बीच की ये हल्की-फुल्की नोकझोंक लोगों को खूब पसंद आ रही है.

 फिल्म ‘ऐल्फा’ को लेकर व्यस्त हैं आलिया और शरवरी

आलिया भट्ट और शरवरी इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित स्पाई थ्रिलर फिल्म ऐल्फा के प्रचार में व्यस्त हैं. फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है. इस प्रोजेक्ट में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. लोगों को इस फिल्म का इंतजार है, जो 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Tags: alia bhatthome-hero-pos-4indias got latent season 2jigra moviesamay rain
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