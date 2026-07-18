मर्दों से नफरत, बाप भी लगता जहर; India’s Got Latent में साक्षी झा की बातों ने बढ़ाया आदमियों का पारा

India’s Got Latent S2 | Sakshi Jha: ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ सीज़न 2 का तीसरा एपिसोड नेटफ्लिक्स पर आया, लेकिन एक ऑडिशन ने इस एपिसोड से जुड़ी ज़्यादातर चर्चाओं को पीछे छोड़ दिया. बिहार की टीचर और सोशल मीडिया क्रिएटर साक्षी झा इस सीज़न की पहली ऐसी कंटेस्टेंट बनीं जिन्हें पैनल के सभी सदस्यों से ज़ीरो पॉइंट्स मिले. हालांकि, कंटेस्टेंट ने खुद को आठ रेटिंग दी. समय रैना और जजों के साथ उनकी बातचीत जल्द ही एपिसोड से बाहर निकलकर सोशल मीडिया पर आलोचना और बहस का विषय बन गई.

Sakshi Jha ने खुद को (मैन हेटर) बताया

इंस्टाग्राम पर साक्षी के 13,500 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, जहाँ उनके बायो में उन्हें “पितृसत्ता का सबसे बुरा सपना” बताया गया है. शो में आने पर उन्होंने खुद को “पुरुष-विरोधी” बताया और पुरुषों, शादी और अपने परिवार के बारे में कई बातें कहीं. ऑडिशन के दौरान, भविष्य में क्या करना चाहती हैं, इस पर बात करते हुए उन्होंने लिखा, “पति को दारू पीकर मारना है.” उन्होंने यह भी दावा किया कि वह अपने पिता और भाई को भी पसंद नहीं करतीं.

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सबने दिए जीरो पॉइंट्स

उनकी इन बातों को पैनल ने पसंद नहीं किया. समय रैना, तन्मय भट, विशाल ददलानी, रघु राम और यशराज मेहरा – सभी ने उन्हें ज़ीरो पॉइंट्स दिए, जिससे वह दूसरे सीज़न की पहली ऐसी प्रतिभागी बन गईं जिन्हें हर जज से सबसे कम संभव स्कोर मिला. स्थिति तब और भी अजीब हो गई जब समय ने दर्शकों की ओर मुड़कर उनसे उनकी परफॉर्मेंस को रेट करने के लिए कहा. भीड़ ने जवाब में “ज़ीरो” के नारे लगाए.