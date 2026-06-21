Who is Sukrut Deo: कौन हैं सुकृत देव? India Got Latent 2 में छाया ये ‘मराठी मुलगा’; रातों-रात लाखों में हुए फॉलोअर्स

India’s Got latent 2 Marathi Boy Viral Video: समय रैना एक बार फिर अपने शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट 2’ के दूसरे सीज़न के साथ दर्शकों के सामने आए. इस सीज़न के पहले एपिसोड़ में एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी चीफ गेस्ट के तौर पर आईं. शो ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ का पहला सीजन काफी मुश्किलों में रहा था. वहीं अब सीजन 2 के कई वीडियो क्लिप इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इन सभी क्लिप में एक मराठी लड़के ने सबका ध्यान खींचा है. शुरू से आखिर तक उनकी एक्टिंग इतनी शानदार थी कि खुद समय रैना भी हैरान रह गए.

मराठी एक्टर का वीडियो वायरल

समय रैना के ‘इंडियाज़ गॉट टैलेंट’ सीज़न 2 में आए एक मराठी युवक ने अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस किया. शुरू से आखिर तक उसने एक शराबी के रोल में इतना जान डाल दिया था कि आखिर तक उसे छोड़ा नहीं. वहां मौजूद हर किसी को लगा कि वह सच में नशे में धुत होकर आया है. उसने वहां मौजूद सभी को खूब हंसाया. उसने कई लोगों की खूब खिंचाई की. आखिर में सबने उससे अपनी असली आवाज दिखाने को कहा. जब उसने अपनी असली आवाज दिखाई तो आलिया भट्ट, शरवरी, समय रेहना और मौजूद पूरा पैनल खड़ा हो गया. यह सब देखने के बाद यह एक्टर बहुत इमोशनल हो गया.

कौन है मराठी मुलगा?

यह एक्टर एक मराठी थिएटर आर्टिस्ट है. एक्टर का नाम सुकृत देव है और उसने कई सीरियल के साथ-साथ नाटकों में भी काम किया है. वह लेखक, निर्देशक और अभिनेता संतोष पवार के नाटक ‘यादकदचित रिटर्न्स’ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहने वाले सुकृत कई कॉमेडी रील शेयर करते हैं. इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स लाखों में हो गए हैं. उन्होंने किस्मत और मुहूर्त फिल्मों में भी काम किया है.