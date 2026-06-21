Indias Got Latent: पहले ही एपिसोड में इतना भद्दा मजाक! Epstein Files को लेकर मारा ऐसा जोक; फिर विवादों का अड्डा बना समय रैना का शो

Indias Got Latent: Netflix और Youtube ने शनिवार को आख़िरकार ‘India’s Got Latent’ सीज़न 2 का पहला एपिसोड रिलीज़ किया. इसमें ‘अल्फा’ फ़िल्म की स्टार्स आलिया भट्ट और शरवरी होस्ट समय रैना के साथ पैनल में शामिल हुईं. महीनों के इंतज़ार के बाद शो की वापसी हुई और इसमें दो एक्टर्स के साथ कॉमेडियन आशीष सोलंकी और बलराज घई भी नज़र आए. लेकिन, X पर शुरुआती प्रतिक्रियाओं को देखें तो कई दर्शक निराश हुए. एपस्टीन आइलैंड वाले एक मज़ाक ने ‘India’s Got Latent’ को फिर से लोगों के गुस्से का शिकार बना दिया है. कुछ दर्शकों ने इसे असंवेदनशील और परेशान करने वाला बताया. रणवीर इलाहाबादिया विवाद के बाद से ही यह शो मुश्किल दौर से गुज़र रहा है, और ऐसा लगता है कि विवाद एक ऐसा मेहमान है जो पीछा ही नहीं छोड़ रहा.

क्या था एपस्टीन आइलैंड वाला मज़ाक ?

एपिसोड के दौरान, कॉमेडियन अविनाश अग्रवाल स्टेज पर आए और डोनाल्ड ट्रंप की मिमिक्री की. जब होस्ट समय रैना ने एक एक्ट के हिस्से के तौर पर तेल माँगा, तो अविनाश के ट्रंप वाले किरदार ने जवाब दिया, ‘मेरे दोस्त, आइलैंड पर आ जाओ, वहाँ बहुत सारा तेल है ‘ यह एपस्टीन के ‘लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड’ की ओर इशारा था. दर्शकों को यह मज़ाक पसंद नहीं आया. X पर एक यूज़र ने लिखा, “तो, उस आइलैंड पर बच्चों और महिलाओं के साथ हुई क्रूरता के बारे में जानने के बावजूद, उस जोकर समय रैना के लिए एपस्टीन आइलैंड एक मज़ाक है? वे सभी हँसे और मज़ाक का आनंद लिया. बीमार लोग.” एक और यूज़र ने इसे “बीमार मज़ाक” कहा. तीसरे यूज़र ने लिखा, “एपस्टीन आइलैंड के बारे में मज़ाक कभी भी मज़ेदार नहीं हो सकते, यार. यह बहुत ही घिनौना है.”

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क्यों निराश हुए फैंस

एक बड़ी आलोचना कॉमेडी को लेकर ही थी. एक दर्शक ने लिखा, “पूरे पैनल में समय सबसे कम मज़ेदार व्यक्ति थे.” एक और पोस्ट में लिखा था, “अगर आपने पहला सीज़न देखा और पसंद किया, तो कृपया यह एपिसोड न देखें, आप IGL से नफ़रत करने लगेंगे. क्या घटिया एपिसोड था. एक भी मज़ेदार पल नहीं था.” पूरे एपिसोड के दौरान, समय ने आलिया और शरवरी दोनों के साथ मज़ाकिया नोक-झोंक की और उनकी फ़िल्मों, पब्लिक अपीयरेंस और करियर को लेकर उनकी टांग खिंचाई की. पैनल में मौजूद कॉमेडियन भी इस मज़ाक-मस्ती में शामिल हो गए.

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