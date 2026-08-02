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India’s Got Latent S2 Episode 4: छा गए करन औजला, लेकिन तन्मय भट्ट और गुरलीन की जुगलबंदी पर फिदा हुए फैंस; देखें एक्स पर क्या बोल रही जनता

India’s Got Latent S2 Ep 4 में करन औजला के स्वैग और तन्मय भट्ट-गुरलीन पन्नू की टाइमिंग ने मचाया धमाल! सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन देखें.

By: Shivani Singh | Published: August 2, 2026 4:41:54 PM IST

India’s Got Latent S2 Ep 4 में करन औजला के स्वैग और तन्मय भट्ट-गुरलीन पन्नू की टाइमिंग ने मचाया धमाल! सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन देखें.
India’s Got Latent S2 Ep 4 में करन औजला के स्वैग और तन्मय भट्ट-गुरलीन पन्नू की टाइमिंग ने मचाया धमाल! सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन देखें.


‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 एपिसोड 4: करन औजला और तन्मय भट्ट की जुगलबंदी ने जमाया रंग, सोशल मीडिया पर हुई तारीफों की बौछार
समय रैना का चर्चित शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) एक बार फिर इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. सीजन 2 का चौथा एपिसोड रिलीज होते ही चर्चा का विषय बन गया है. इस बार जजिंग पैनल में पंजाबी सिंगर करन औजला, कॉमेडियन तन्मय भट्ट, गुरलीन पन्नू और राहुल दुआ नजर आए. चारों जजों की हाजिरजवाबी और आपस में तालमेल ने इस एपिसोड में जबरदस्त तड़का लगाया है.

एपिसोड रिलीज होने के कुछ ही घंटों के भीतर X (ट्विटर) पर फैंस के रिएक्शंस की बाढ़ आ गई. हालांकि कुछ जोक्स पर अलग-अलग राय देखने को मिली, लेकिन ज्यादातर दर्शकों का मानना है कि इस एपिसोड ने शो की पॉपुलैरिटी में और इजाफा कर दिया है.

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X (ट्विटर) पर फैंस का रिस्पॉन्स

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 के चौथे एपिसोड को दर्शकों से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. कई फैंस इसे इस सीजन का अब तक का सबसे मजेदार और दमदार एपिसोड बता रहे हैं.

पहली बार शो के जजिंग पैनल में नजर आए पंजाबी स्टार करन औजला का कूल अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आया. वे इस शो के अनफ़िल्टर्ड फॉर्मेट में बेहद सहज दिखे.

तन्मय भट्ट के तगड़े वन-लाइनर्स और राहुल दुआ की कॉमिक टाइमिंग ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया. वहीं, गुरलीन पन्नू के चुटीले कमेंट्स ने भी एपिसोड में जान फूंक दी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग इस एपिसोड को ‘प्योर एंटरटेनमेंट’ और ‘फुल पैसा वसूल’ बता रहे हैं. शो के कई छोटे-छोटे फनी क्लिप्स इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.


कौन-कौन बना एपिसोड 4 का हिस्सा?

एपिसोड 4 में एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेट देखने को मिला. होस्ट समय रैना के साथ मंच पर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम करन औजला, लोकप्रिय कॉमेडियन तन्मय भट्ट, गुरलीन पन्नू और राहुल दुआ जज के रूप में मौजूद रहे.

शो के बारे में

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ अपने अनोखे टैलेंट और बेबाक रोस्टिंग फॉर्मेट के लिए युवाओं के बीच काफी मशहूर है. सीजन 2 यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, जहां हर नए एपिसोड में सेलिब्रिटी पैनलिस्ट हिस्सा लेते हैं. टैलेंट परफॉर्मेंस के साथ इम्प्रोव कॉमेडी और हल्की-फुल्की रोस्टिंग का यह मिक्स दर्शकों को लगातार बांधे हुए है.

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