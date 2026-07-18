India’s Got Latent Season 2 Ep 3: कौन हैं साक्षी झा? जिन्हें अपने ही बाप-भाई से है नफरत; सभी मर्दों को दारू पीकर…

India’s Got Latent Season 2 Episode 3: समय रैना का इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 फिर से चर्चा में है, लेकिन इस बार ऐसा इसलिए है क्योंकि एक कंटेस्टेंट के कमेंट्स ने ऑनलाइन एक बडी बहस छेड दी है. नेटफ्लिक्स कॉमेडी टैलेंट शो के तीसरे एपिसोड में, कई नए कंटेस्टेंट्स स्टेज पर आए, लेकिन साक्षी झा के ऑडिशन ने सबका ध्यान खींचा.

कौन हैं साक्षी झा?

बिहार की एक टीचर और कंटेंट क्रिएटर साक्षी झा इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 में स्टैंड-अप कॉमेडी के जरिए लोगों का मनोरंजन करेंगी. लेकिन उनके एक्ट ने हंसी के बजाय कॉन्ट्रोवर्सी शुरू कर दी. उनके ऑडिशन के क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं. हर तरफ केवल उन्हीं के चर्चे हैं.

खुद को ‘मैन-हेटर’

साक्षी ने यह कहकर सुर्खियां बटोरीं कि वह ‘पुरुषों से नफरत करने वाली’ हैं और उन्हें पुरुषों का ईगो बढाना पसंद है. उन्होंने अचानक एक कमेंट करके सबका ध्यान खींचा ‘पति को दारू पी के मरना है’. उन्होंने यह भी कहा कि ‘उन्हें मर्द बिल्कुल पसंद नहीं हैं, बिल्कुल नहीं, और उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अपने पिता, भाई और दादा से भी नफरत है.’

कमेंट के बाद जीरो पॉइंट दिए

साक्षी की परफॉर्मेंस ने जजों को ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया. होस्ट समय रैना, तन्मय भट, विशाल ददलानी, रघु राम और यशराज मेहरा सभी ने मिलकर उन्हें एक साथ जीरो पॉइंट दिए. दूसरे सीजन में यह पहली बार था जब किसी कंटेस्टेंट को जीरो पॉइंट मिले. जज उनके एक्ट के टोन और कंटेंट से थोडे असहज लग रहे थे.

‘जेनरेशनल ट्रॉमा’ के कारण ऐसे विचार

साक्षी झा ने कहा कि ‘पुरुषों के बारे में उनके विचार ‘जेनरेशनल ट्रॉमा’ से आए हैं’. उन्होंने कहा कि ‘उनके अपने अनुभवों और परिवार के माहौल ने उनके नजरिए पर असर डाला, और वह अपने परिवार के कुछ पुरुषों से नाराज हैं’. हालांकि, उनके एक्सप्लेनेशन से जज पूरी तरह से सहमत नहीं हुए, जो बातचीत के दौरान उनकी बातों पर सवाल उठाते रहे.

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ऑडिशन पर सोशल मीडिया पर रिएक्शन

साक्षी झा के ऑडिशन के क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे थे. कुछ लोगों ने इसे मजाक या पैरोडी माना, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह बहुत ज्यादा लगा. कई दर्शकों ने कहा कि मजाक बेइज्जती वाले थे और यह गलत मैसेज दे रहा था, कि कॉमेडी पूरे जेंडर की कीमत पर नहीं होनी चाहिए.

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