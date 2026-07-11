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India’s Got Latent 2 Episode 3 : कब आएगा ‘इंडिया गॉट लेटेंट 2’ का एपिसोड 3, जानें कब और कहां देखें Samay Raina का ये शो?

India’s Got Latent 2 Episode 3 : 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' एपिसोड 3 की रिलीज डेट मेकर्स ने ऑफिशियली कन्फर्म नहीं की है, लेकिन शो के रिलीज पैटर्न से पता चलता है कि यह कब प्रीमियर हो सकता है.

By: Preeti Rajput | Published: July 11, 2026 12:26:10 PM IST

कब आएगा 'इंडिया गॉट लेटेंट 2' का एपिसोड 3?
कब आएगा 'इंडिया गॉट लेटेंट 2' का एपिसोड 3?


India’s Got Latent 2 Episode 3 : ‘इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2′ के पहले दो एपिसोड रिलीज होने के बाद, कई फैन अब एपिसोड 3 का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि मेकर्स ने एपिसोड 3 की रिलीज डेट ऑफिशियली कन्फर्म नहीं की है, लेकिन शो के रिलीज पैटर्न से पता चलता है कि यह कब प्रीमियर हो सकता है.

इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 3 रिलीज डेट

इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 3 का प्रीमियर शुक्रवार, 17 जुलाई, या शनिवार, 18 जुलाई, 2026 को होने की उम्मीद है. नए सीजन का पहला एपिसोड 20 जून, 2026 को रिलीज हुआ था, जबकि एपिसोड 3 जुलाई, 2026 को आया था. तीसरा एपिसोड भी उसी दो हफ्ते के पैटर्न को फॉलो करेगा. लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियल रिलीज डेट की घोषणा नहीं की है.

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इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 3 कहां देखें

एपिसोड 3 का प्रीमियर खास तौर पर समय रैना के ऑफिशियल YouTube चैनल और नेटफ्लिक्स पर होने की उम्मीद है. सीजन 2 के पहले दो एपिसोड कॉमेडियन के चैनल और OTT प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज किए गए थे.

एपिसोड 1 और 2 में गेस्ट पैनलिस्ट शामिल हुए

इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के पहले एपिसोड में अल्फा स्टार्स आलिया भट्ट और शरवरी के साथ कॉमेडियन आशीष सोलंकी भी थे. दूसरे एपिसोड में भी यही ट्रेंड जारी रहा, जिसमें एक और स्टार-स्टडेड पैनल था जिसमें बलराज सिंह घई के साथ हर्ष लिम्बाचिया, कीकू शारदा और चंदन प्रभाकर शामिल थे. 

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इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 चर्चा में क्यों है?

इंडियाज गॉट लेटेंट का दूसरा सीजन काफी चर्चा में है. इसका पहला सीजन एक बडे विवाद के बाद खत्म हुआ था. फरवरी 2025 में यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया के एक एपिसोड में की गई एक टिप्पणी पर काफी विवाद हुआ था. इसके बाद कई एफआईआर दर्ज हुईं और कानूनी कार्रवाई भी शुरू हुई. विवाद बढने के बाद होस्ट समय रैना ने पहले सीजन के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए और जांच में सहयोग करने की बात कही.

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Tags: home-hero-pos-4India Got Latent Season 2samay raina
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