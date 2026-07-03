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India’s Got Latent Season 2 Episode 2: शनिवार नहीं…तो कब रिलीज होगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ Episode 2? यहां नोट कर लें सही डेट और टाइम

India's Got Latent Season 2 Episode 2: स्टैंड-अप कॉमेडियन और यूट्यूबर समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का दूसरा सीजन 20 जून को शुरू हुआ. शो को दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है.

By: Preeti Rajput | Published: July 3, 2026 3:21:15 PM IST

इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 2 रिलीज डेट
इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 2 रिलीज डेट


India’s Got Latent Season 2 Episode 2: कॉमेडियन समय रैना का मशहूर और पॉपूलर अनफिल्टर्ड टैलेंट कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 के साथ लौट आया है. शो के पहले एपिसोड़ में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ ने धमाल मचा दिया था. वहीं अब दूसरे एपिसोड़ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फैंस को लग रहा था कि दूसरा एपिसोड़ इस शनिवार को आ जाएगा, लेकिन नहीं दूसरा एपिसोड़ शनिवार को नहीं बल्कि 3 जुलाई को आने वाला है. समय रैना ने पोस्ट शेयर कर बताया था कि रिलीज डेट बदल दी गई है. 

इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 2 रिलीज डेट

समय रैना ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी कि इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 का दूसरा एपिसोड शुक्रवार, 3 जुलाई को शाम 7 बजे रिलीज किया जाएगा.

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इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 2 कहां देखें

फैंस इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 एपिसोड 2 को YouTube और Netflix पर देख सकते हैं.

कौन-कौन गेस्ट होंगे शामिल?

‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीजन 2’ (India’s Got Latent) के दूसरे एपिसोड के पैनलिस्ट के रूप में चंदन प्रभाकर [Chandan Prabhakar], कीकू शारदा [Kiku Sharda], और हर्ष लिम्बाचिया [Harsh Limbachiya] शामिल हैं.

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पहले एपिसोड में क्या हुआ था?

सीजन प्रीमियर का मेन हाइलाइट अविनाश अग्रवाल की मजेदार परफॉर्मेंस थी, जिसमें उन्होंने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नकल की थी. साथ ही, मराठी थिएटर एक्टर सुकृत देव की परफॉर्मेंस की भी बहुत तारीफ हुई. आलिया भट्ट और शरवरी पैनल का हिस्सा थीं और अपनी आने वाली फिल्म अल्फा को प्रमोट करने आई थीं.

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Tags: Harsh LimbachiyaIndia Got Latent Season 2 Episode 2indias got latent season 2samay raina
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