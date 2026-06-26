Samay Raina के साथ बैठेंगे ये मेहमान! लीक हो गई ‘India’s Got Latent Season 2’ के अगले गेस्ट की लिस्ट

India’s Got Latent Season 2 Episode 2 Panelists: समय रैना ‘इंडियाज़ गॉट लेटेंट’ के एक और सीज़न के साथ वापस आ गए हैं, और इस बार इसे YouTube और Netflix दोनों पर एक साथ दिखाया जा रहा है. इस शो को अकेले YouTube पर ही लगभग 49 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं. जहाँ पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी नज़र आई थीं, वहीं अब ऐसी चर्चाएँ हैं कि तन्मय भट्ट ने भी एक दिलचस्प पैनल के साथ इस शो के लिए शूटिंग की है. यहाँ और जानकारी दी गई है.

कौन होंगे अगले एपिसोड के मेहमान

हालाँकि मेकर्स ने गेस्ट की लिस्ट को अभी गुप्त रखा है, लेकिन सोशल मीडिया पर कई वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि आने वाले एपिसोड में से एक में करण औजला, गुरलीन पन्नू, तन्मय भट्ट और राहुल दुआ नज़र आएँगे. इन अटकलों को और हवा देते हुए, एक वीडियो ऑनलाइन वायरल हुआ है जिसमें करण औजला को समय रैना के साथ गले मिलते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो एक वेन्यू के बाहर का है, जिसके बारे में फैंस का मानना ​​है कि यह ‘द हैबिटैट’ है. X पर कई यूज़र्स ने यह भी दावा किया कि वे इस एपिसोड की शूटिंग में शामिल हुए थे. अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती हैं, तो सितारों से सजा यह एपिसोड शायद समय का दूसरा रिलीज़ नहीं होगा, बल्कि उम्मीद है कि इसे सीज़न में बाद में दिखाया जाएगा.

सौरव जोशी भी होंगे हिस्सा?

शो के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी अपनी आने वाली स्पाई थ्रिलर फ़िल्म ‘अल्फा’ का प्रमोशन करते हुए नज़र आई थीं. जहाँ दर्शक शरवरी की बेहतरीन मीम नॉलेज की तारीफ़ कर रहे हैं, वहीं आलिया की सादगी और सभी मज़ाकों को मुस्कुराकर लेने के लिए उनकी तारीफ़ हो रही है. पहला एपिसोड YouTube पर ज़बरदस्त हिट साबित हुआ है और रिलीज़ के सिर्फ़ चार दिनों के भीतर इसे 47 मिलियन व्यूज़ मिले हैं. हालाँकि, Netflix पर इसका प्रदर्शन बिल्कुल अलग रहा है.

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