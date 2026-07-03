India’s Got Latent Season 2: एपिसोड 2 के पैनल में शामिल होंगे कॉमेडी के दिग्गज! कीकू शारदा से लेकर हर्ष लिंबाचिया तक; ये होंगे समय रैना के शो के अगले गेस्ट

India’s Got Latent Episode 2 Panel: इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 2 के रिकॉर्ड तोड़ डेब्यू के बाद, शो के निर्माता और होस्ट समय रैना ने अब शो के अगले एपिसोड के लिए बहुप्रतीक्षित जजों के पैनल का खुलासा कर दिया है.

रैना ने अपने सोशल मीडिया पेज पर दुनिया को आने वाले एपिसोड की एक झलक दिखाई है, जिसमें टेलीविजन कॉमेडी विशेषज्ञों और डिजिटल जीनियस की एक शानदार टीम भारत की सबसे अनोखी प्रतिभाओं का मूल्यांकन करने के लिए तैयार है.

इंडियाज गॉट लेटेंट के दूसरे एपिसोड में पैनल में शामिल होंगे कॉमेडी के बड़े दिग्गज

समय रैना ने यह तो क्लियर कर दिया है कि अगले एपिसोड में पांच दमदार लोगों की जोड़ी देखने को मिलेगी. चंदन प्रभाकर की बात करें तो वो कपिल शर्मा शो में अपने लोकप्रिय किरदारों के साथ भारतीय स्केच कॉमेडी के मुख्य आधार के रूप में जाने जाते हैं. वहीं किकू शारदा भी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वह एक प्रतिभाशाली हास्य अभिनेता हैं और कपिल शर्मा के शो ने उन्हें विशेष पहचान दिलाई है. इसके अलावा भारती सिंह के पति हर्ष लिम्बाचिया की बात करें तो वो टेलीविजन के क्षेत्र में एक धुरंधर लेखक, निर्माता, होस्ट और कई कॉमेडी शो के लिए स्क्रिप्ट लिख चुके हैं. साथ ही बलराज सिंह घई भी इस पैनल में शामिल होंगे जो समय के अच्छे दोस्त हैं और मुंबई में स्थित मशहूर कॉमेडी इन्क्यूबेटर, द हैबिटैट के मालिक हैं.

समय रैना ने लिखा इमोशनल पोस्ट

समय रैना के लिए, इस तरह के पैनल का आयोजन करना एक बेहद भावुक और यादगार अनुभव है. समय ने अपने पोस्ट में लिखा, “मैं चंदन प्रभाकर, किकुशारदा और हार्श लिमबाचिया 30 द्वारा लिखे गए अनगिनत शो देखकर बड़ा हुआ हूँ. उन सभी ने मुझे खूब हंसाया और मेरी कॉमेडी को बहुत हद तक आकार दिया. आज रात मैं उनके साथ ‘लेटेंट’ करने जा रहा हूँ, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है!!!”

नए एपिसोड से क्या उम्मीद करें

पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी की कॉर्पोरेट स्टार वाली छवि से हटकर, अब सिर्फ कॉमेडी विशेषज्ञों के पैनल का होना यह संकेत देता है कि आने वाला एपिसोड बेहद विश्लेषणात्मक होने के साथ-साथ बेहद मजेदार भी होगा. संरचनात्मक लेखन में मजबूत पृष्ठभूमि रखने वाली लिम्बाचिया; भीड़ से निपटने में तेज सोचने की क्षमता रखने वाले शारदा और प्रभाकर; और मंच पर प्रतिभा को पहचानने में माहिर घई प्रतिभागियों का मूल्यांकन करेंगे. यह एपिसोड सीरीज के पारंपरिक दो-प्लेटफॉर्म लॉन्च का अनुसरण करेगा, यानी इसे नेटफ्लिक्स पर बिना किसी विज्ञापन के और यूट्यूब पर लाइव प्रसारित किया जाएगा.