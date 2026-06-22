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Latent Ka Matlab Kya Hota Hai: क्या है समय रैना शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में ‘Latent’ का मतलब?

Latent Ka Matlab Kya Hota Hai: समय रैना को शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' (India's Got Latent) काफी चर्चे में है और अब इसी के चलते लोगों के मन में ये जानने की जिज्ञासा है कि आखिर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में लेटेंट का मतलब क्या होता है तो आइए जानते हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: June 22, 2026 5:02:44 PM IST

Latent Ka Matlab Kya Hota Hai: क्या है समय रैना शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में ‘Latent’ का मतलब?


Latent Ka Matlab Kya Hota Hai: इन दिनों समय रैना (Samay Raina) का शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) काफी चर्चे में है. लेकिन बहुत ही कम लोग है जिन्हें इस शो के नाम का मतलब पता है. कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ‘Latent’ शब्द का मतलब क्या होता है और शो के नाम में इसका इस्तेमाल क्यों किया गया है. यदि आप भी ‘Latent Meaning in Hindi’ खोज रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है.

Latent का मतलब क्या होता है? (Latent Meaning in Hindi)

अंग्रेजी शब्द Latent का मतलब होता है ‘छुपे हुए टैलेंट’… यानी ऐसे अनोखे और छिपे हुए हुनर वाले लोग जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस मंच पर अपनी छिपी हुई कला का प्रदर्शन करते हैं. आसान शब्दों में कहें तो Latent उस टैलेंट या क्षमता को दिखाता है जो किसी व्यक्ति के अंदर मौजूद तो होती है, लेकिन अभी तक दुनिया के सामने पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ.

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कब आया था ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ ?

स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के फेमस शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) का पहला सीजन 14 जून 2024 को रिलीज हुआ था. ये शो लोगों को काफी पसंद आया था और लोग इस शो का दिल से इंतजार करते थे. लास्ट में शो में कुछ गलत शब्दों के इस्तेमाल की वजह से बंद हो गया था और तब से ही लोग शो के दूसरे सीजन का इंतजार कर रहे थे.

आ गया दूसरा सीजन

समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ (India’s Got Latent) का दूसरा सीजन आ गया है और ये 20 जून को रिलीज हुआ था. इस सीजन के पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और शरवरी वाघ भी नजर आए थे. खबरों के मुताबिक दोनों अपनी फिल्म एल्फा के प्रमोशन के लिए आए थे और अब शो के दूसरे एपिसोड का इंतजार है जो The Hindu के मुताबिक 4 जुलाई को आएगा.
  

Tags: Indias Got Latent showLatent Ka Matlab Kya Hota Haisamay rainasamay raina news
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