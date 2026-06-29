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फिर विवादों में इंडियाज गॉट लेटेंट शो! 370 वाले बिरयानी जैसे विवादित क्लिप पर गरमाई बहस; क्या अब समय रैना की नहीं खैर?

India's Got Latent Viral Clip: समय रैना के इंडियाज़ गॉट लेटेंट के पहले विवादित सीज़न का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसकी तुलना 370 रुपये वाली बिरयानी से की जा रही है. क्लिप में वह वैसे ही कमेंट करते दिख रहे हैं जैसे प्रणीत मोरे को लेकर विवाद हुआ था और जिसके कारण उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी.

By: Shristi S | Published: June 29, 2026 4:52:15 PM IST

समय रैना का विवादित वायरल क्लिप
समय रैना का विवादित वायरल क्लिप


India’s Got Latent Controversy: समय रैना के इंडियाज़ गॉट लेटेंट के पहले विवादित सीज़न का एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है जिसकी तुलना 370 रुपये वाली बिरयानी से की जा रही है. क्लिप में वह वैसे ही कमेंट करते दिख रहे हैं जैसे प्रणीत मोरे को लेकर विवाद हुआ था और जिसके कारण उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. 

शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्लिप को नया एपिसोड समझकर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया. बता दें कि, शो पहले भी काफी विवादों से घिरा था, जब रणवीर अलाहबादिया ने पेरेंट्स पर आपत्तिजनक कमेंट किया था. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर वायरल वीडियो में ऐसा क्या दिखाया गया है, जिससे फिर विवादों में लेटेंट शो पड़ गया. 

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वायरल क्लिप में क्या दिखाया गया है?

यह क्लिप इंडियाज़ गॉट लेटेंट सीज़न 1 के एपिसोड का है. जब समय एक कंटेस्टेंट को स्कोर दे रहे थे, तो शो देख रही एक लड़की रोते हुए वहां से गुजरी. समय ने उसके साथ आए आदमी से लड़की के जाने के बारे में पूछा, जबकि वह आदमी आराम से बैठा रहा. जब समय ने उस पर ज़ोर दिया, तो उस आदमी ने बताया कि लड़की के पिता को हल्का हार्ट अटैक आया था.

समय ने लड़के से कहा कि उसके साथ जाओ, उसे कंधा दो. वह तभी अपना हेड देगी जब तुम उसे कंधा दोगे. इस क्लिप को सोशल मीडिया पर सीज़न 2 का बताकर शेयर किया गया था.

प्रियंका चतुर्वेदी ने फटकार लगाई

क्लिप वायरल होने के बाद, शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी गुस्सा हो गईं, उन्होंने इसे नया सीज़न समझ लिया. उन्होंने लिखा कोई सबक नहीं सीखा. अब तो उन्हें ‘ह्यूमर’ के नाम पर महिलाओं के खिलाफ इतना घटिया और अपमानजनक कंटेंट दिखाने के लिए नेटफ्लिक्स और यूट्यूब से भी सपोर्ट मिल गया है. अब मैं बस इंतज़ार कर रही हूं कि उनके Gen Z फैंस मेरे कमेंट्स पर गुस्सा करना शुरू कर दें.

क्लिप की तुलना 370 वाली बिरयानी वाले बयान से

अब इस वायरल क्लिप की तुलना 370 वाली बिरयानी वाले बयान से की जा रही है. जिसमें, हिमांशु जांगड़ा नाम के एक आदमी ने डेटिंग के बारे में बात करते हुए प्रणीत मोरे के शो में कहा कि उसने एक महिला को ₹370 की बिरयानी खिलाई थी, लेकिन इसके बावजूद, वह बिना फिजिकल हुए चली गई. शो में, उसने दावा किया कि वह ₹370 वापस नहीं पा सका.

वीडियो वायरल होने के बाद हिमांशु को नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि प्रणीत मोरे के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई. विवाद बढ़ने के बाद प्रणीत मोरे ने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी.

Tags: India Got LatentIndia Got Latent 2samay raina
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