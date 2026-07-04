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‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ पर पहुंची UP पुलिस, 1.5 लाख लिए और फिर…समय रैना के शो पर फिर मचा हंगामा

India's Got Latent 2 Episode 2: समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' में यूपी पुलिस के कॉन्स्टेबल कपिल दिनकर पहुंचे. असली पुलिसवाले को देखकर सभी हैरान रह गए और समय रैना के साथ उनकी मजेदार बातचीत वायरल हो गई.

By: Preeti Rajput | Last Updated: July 4, 2026 9:58:25 AM IST

लेटेंट पर असली पुलिस वाला
लेटेंट पर असली पुलिस वाला


India’s Got Latent 2 Episode 2: मशहूर कॉमेडियन समय रैना का कॉमेडी कॉमेडी शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीजन खूब चर्चा में है. शो का पहले एपिसोड ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वहीं अब दूसरा एपिसोड भी तहलका मचा रहा है. सोशल मीडिया पर दूसरे एपिसोड के क्लिप वायरल हो रहे हैं. जिसमें एक कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है. वह कोई और नहीं बल्कि यूपी का असली पुलिस वाला था. जिसे लेटेंट के स्टेज पर देख पूरे पैनल का पसीने छूट गए थे. 

लेटेंट पर असली पुलिस वाला 

जैसे ही कपिल दिनकर स्टेज पर पहुंचे, समय रैना ने मजाक करते हुए कहा, “सर, वो पिछला सीजन याद है?” इस पर कपिल ने भी हंसते हुए जवाब दिया, “फिर शुरू हो गए? पिछली बार शो बंद करवाकर भी चैन नहीं मिला?” शुरुआत में समय को लगा कि कपिल सिर्फ पुलिस की वर्दी पहनकर आए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे यूनिफॉर्म पहनना सही नहीं है. तब कपिल ने बताया कि वह सच में उत्तर प्रदेश पुलिस में कॉन्स्टेबल हैं. यह सुनकर समय हैरान रह गए और बोले, “यकीन नहीं हो रहा कि पुलिस वाले भी हमारे शो में परफॉर्म करने आए हैं.” इसके बाद उन्होंने मजाक में कपिल को चाय भी ऑफर की.

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कीकू शारदा और हर्ष लिंबाचिया ने की तारीफ 

कपिल की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कीकू शारदा और हर्ष लिंबाचिया ने उनकी खूब तारीफ की. इस पर समय ने मजाक में कहा, “जिससे एफआईआर का डर है, उसकी तो सब तारीफ करेंगे.” फिर उन्होंने कहा कि शो में एक पुलिस वाले का आना काफी मजेदार है. समय बोले, “पुलिस भी हमारा शो देखती है.” इस पर हर्ष ने हंसते हुए जवाब दिया, “पुलिस ही तो देखती है.”

कौन हैं कपिल दिनकर ?

शो में कपिल दिनकर ने बताया कि उन्हें 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर चुना गया था. उन्होंने बताया कि उनका पैशन हमेशा से म्यूजिक रहा है, लेकिन उनकी मां का सपना था कि वह पुलिस फोर्स में शामिल हों. उन्होंने बताया “मैं एक सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर हूं. यही मेरी आत्मा को सुकून देता है.’ कपिल ने बताया कि वह डिपार्टमेंट में “एकमात्र कॉप” हैं जिन्हें प्रोफेशनली सिंगिंग करने की परमिशन दी गई है. उन्होंने बताया कि वह ज्यादातर नाइट ड्यूटी करते हैं ताकि सुबह म्यूजिक पर फोकस कर सकें. 

1.5 लाख जीता इनाम

उत्तर प्रदेश पुलिस के कॉन्स्टेबल कपिल दिनकर ने समय रैना के शो इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 में अपनी शानदार प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया. कपिल ने 10 में से पूरे 10 अंक हासिल किए और 1 लाख रुपये का नकद इनाम जीता. इतना ही नहीं, उन्होंने बोनस सवाल का सही जवाब देकर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त पुरस्कार राशि भी अपने नाम कर ली.

Tags: India Got Latent 2kapil dinkarsamay raina
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