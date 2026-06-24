तो ये होंगे Samay Raina के दूसरे गेस्ट, India’s Got Latent 2 में Kangana-Bhuvan की एंट्री? वायरल फोटो ने मचाया बवाल

India’s Got Latent 2 Episode 2 Guest : कॉमेडी, तंज और बिना किसी फिल्टर वाले एंटरटेनमेंट का इंतज़ार आखिरकार खत्म हुआ, क्योंकि समय रैना का चर्चित शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ एक बार फिर नए सीजन के साथ धमाकेदार वापसी कर चुका है. पहले ही एपिसोड ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तूफान मचा दिया है और करोड़ों व्यूज़ बटोर लिए हैं. अब दर्शकों की निगाहें टिकी हैं अगले एपिसोड पर, जहां नए गेस्ट और नए ट्विस्ट फिर से हंसी और हंगामे का डबल डोज देने वाले हैं.

क्या कंगना रनौत होंगी शो में शामिल?

दूसरे एपिसोड में कयास लगाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत की एंट्री हो सकती है. कंगना रनौत एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स में कदम रख हिमाचल प्रदेश से सांसद बन चुकी है. वह आए दिन अपने बयानों के कारण सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. इस बीच ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2 सीजन 2’ (India’s Got Latent 2) के सेट से कंगना रनौत की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है. ऐसा लग रहा है कि कंगना समय रैना की अगली मेहमान हो सकती है. हालांकि, ये फोटो फेक है. फिलहाल दूसरे एपिसोड में गेस्ट कौन होगा? इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा फोटो पूरी तरह से AI Generated है.

भुवन बाम में जल्द आएंगे शो में नजर

कॉमेडी और डिजिटल एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब समय रैना ने लोकप्रिय कंटेंट क्रिएटर भुवन बाम को अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में आने के लिए कॉल किया. बातचीत के दौरान समय ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में भुवन को शो के अनफिल्टर्ड और मजेदार फॉर्मेट के बारे में बताया और उन्हें गेस्ट बनने का प्रस्ताव दिया. भुवन बाम ने भी इस कॉल को सकारात्मक तरीके से लिया और शो की क्रिएटिव एनर्जी की सराहना की. यह कॉल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई और फैंस दोनों को एक साथ देखने की उम्मीद करने लगे.

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कौन होगा समय रैना का अगला गेस्ट?

समय रैना का शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज हुआ है. इस शो में आलिया भट्ट और शरवरी गेस्ट के तौर पर नजर आईं. स्टैंड-अप कॉमेडी, रोस्ट सेशन्स और मजेदार कंटेस्टेंट्स की वजह से यह शो काफी चर्चा में है. इसी बीच सोशल मीडिया पर कंगना रनौत और समय रैना की एक फोटो वायरल हुई, जिसे लोग शो के सेट की बता रहे थे. लेकिन बाद में पता चला कि यह फोटो असली नहीं है. यह एक फेक और एआई से बनाई गई तस्वीर है, जिसे लोगों को गुमराह करने के लिए शेयर किया गया था.

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