India’s Got Latent 2 ने आते ही मचाया तहलका! पहले एपिसोड के कुल 13 घंटे में कमाएं करोड़ों व्यूज

India’s Got Latent 2 Episode 1 Views: फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपने चर्चित शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन के साथ वापस लौट आए हैं. शो का पहला एपिसोड 20 जून को रिलीज किया गया और आते ही इसने इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा बटोरनी शुरू कर दी. रिलीज के कुछ ही घंटों में एपिसोड को लोगों का शानदार रिस्पॉन्स मिला और व्यूज की संख्या तेजी से बढ़ने लगी.

‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के पहले एपिसोड ने रिलीज के कुछ ही समय में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. यूट्यूब पर एपिसोड आने के महज 13 घंटे के अंदर इसे करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल गए. लोगों को शो का कॉमेडी अंदाज, कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस और मजेदार बातचीत काफी पसंद आ रही है.

यूट्यूब के साथ नेटफ्लिक्स पर भी स्ट्रीम हुआ शो

इस बार शो को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीजन सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे Netflix पर भी स्ट्रीम किया गया है. पहले एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ बतौर गेस्ट नजर आईं, जिन्होंने शो में अपनी मौजूदगी से चार चांद लगा दिए.

आलिया भट्ट और समय रैना की मजेदार बातचीत

पहले एपिसोड में आलिया भट्ट और समय रैना के बीच हुई मजेदार बातचीत ने दर्शकों का ध्यान खींचा. आलिया ने मजाकिया अंदाज में कहा कि शो में आने के बाद उन्हें पछतावा हो रहा है. इस पर समय ने भी अपने खास अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि उन्हें भी आलिया की फिल्म ‘जिगरा’ देखने के बाद कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था.

इसके अलावा समय ने यह भी कहा कि वह आलिया के सामने इसलिए थोड़ा नर्वस हैं क्योंकि वो उनके पति रणबीर कपूर के बड़े फैन हैं. दोनों के बीच की ये हल्की-फुल्की नोकझोंक दर्शकों को काफी पसंद आई.

दूसरे सीजन में भी बरकरार है पुराना फॉर्मेट

शो के दूसरे सीजन में भी इसका मूल फॉर्मेट पहले जैसा ही रखा गया है. कंटेस्टेंट्स मंच पर आकर अपनी प्रतिभा दिखाते हैं और जजिंग पैनल उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक देता है. सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाला कंटेस्टेंट विजेता बनता है.

हालांकि, इस बार शो की भाषा और प्रस्तुति में बदलाव देखने को मिला है. पहले के मुकाबले कंटेंट को ज्यादा साफ-सुथरा और दर्शकों के लिए बेहतर बनाने की कोशिश की गई है.