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Indian Idol 16 Grand Finale Winner: तनिष्क फर्स्ट रनर इस लड़की ने बनी ‘इंडियन आइडल 16’ की विनर, प्राइज मनी सुन पकड़ लेंगे माथा

Indian Idol 16 Grand Finale Winner:ज्योतिर्मयी नायक ने "सैयां पकड़ बैयां" गाया. वहीं तनिष्क शुक्ला ने "तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है" गाया. तनिष्क को उनकी परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और श्रेया घोषाल ने उनकी बहुत तारीफ़ की.

By: Divyanshi Singh | Published: July 26, 2026 10:52:48 PM IST

ज्योतिर्मयी नायक बनी 'इंडियन आइडल 16' की विनर
ज्योतिर्मयी नायक बनी 'इंडियन आइडल 16' की विनर


Indian Idol 16 Grand Finale Winner:टीवी सिंगिंग रियलिटी शो “इंडियन आइडल 16” का ग्रैंड फिनाले खत्म हो गया है. आज, 26 जुलाई को ताज का फैसला हुआ. टॉप तीन फाइनलिस्ट मनराज वीर सिंह, ज्योतिर्मयी नायक और तनिष्क शुक्ला थे. हालांकि, ज्योतिर्मयी नायक ने ट्रॉफी जीती. तनिष्क फर्स्ट रनर-अप रहे, जबकि मनराज सेकंड रहे. जजों में बादशाह, विशाल ददलानी, कुमार सानू और श्रेया घोषाल शामिल थे. शहनाज़ गिल स्पेशल गेस्ट थीं.

‘इंडियन आइडल 16’ के विनर और रनर-अप को क्या मिला?

हालांकि, अगर ‘इंडियन आइडल 16’ की विनर ज्योतिर्मयी नायक और रनर-अप के इनामों की बात करें, तो विनर को 20 लाख रुपये कैश प्राइज़ और एक ट्रॉफी मिली. तीसरे और चौथे रनर-अप को 3-3 लाख रुपये मिले, जबकि पहले और दूसरे रनर-अप को 5-5 लाख रुपये मिले.

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इस गाने पर ज्योतिर्मयी नायक ने किया परफॉर्मेंस

ज्योतिर्मयी नायक ने “सैयां पकड़ बैयां” गाया. वहीं तनिष्क शुक्ला ने “तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है” गाया. तनिष्क को उनकी परफॉर्मेंस के लिए स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और श्रेया घोषाल ने उनकी बहुत तारीफ़ की.

‘इंडियन आइडल 16’ के टॉप 6 फाइनलिस्ट

काफी मेहनत के बाद टॉप 6 फाइनलिस्ट ‘इंडियन आइडल 16’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए. लिस्ट देखें…
1. सुहैल सूफी
2. अंशिका चोंकर
3. मनराज वीर सिंह
4. मायसिम बोसु
5. ज्योतिर्मयी नायक
6. तनिष्क शुक्ला

टॉप 5 फाइनलिस्ट

1. सुहैल सूफी
2. अंशिका चोंकर
3. मनराज वीर सिंह
4. ज्योतिर्मयी नायक
5. तनिष्क शुक्ला

टॉप 3 फाइनलिस्ट

1. मनराज वीर सिंह
2. ज्योतिर्मयी नायक
3. तनिष्क शुक्ला

टॉप 4 रनर-अप

1. तनिष्क शुक्ला
2. मनराज वीर सिंह
3. सुहैल सूफी
4. अंशिका चोंकर

Tags: Indian Idol 16
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