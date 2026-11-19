India’s Got Latent Season 2: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा शख्स का वीडियो चर्चा में है, जिसने जिंदगी में रोजी-रोटी के लिए कभी भीख मांगी, कभी ढाबे पर काम किया. सालों के संघर्ष के बाद उसे लगा कि अब उसके सपनों को उड़ान मिलने वाली है. उसे स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में विनर घोषित किया गया, लेकिन जिस पहचान का वह इंतजार कर रहा था, वह उसे आज तक नहीं मिलीं. अब सुभाष अहिरवार ने एक वीडियो साझा कर समय रैना से एक भावुक अपील की है.

सुभाष अहिरवार कौन हैं?

सुभाष अहिरवार एक परफ़ॉर्मर हैं जिन्होंने आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत मेहनत की है. एक वायरल वीडियो में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के मुश्किल समय के बारे में बताते हुए कहा कि उनका बचपन बहुत मुश्किलों भरा था. सुभाष के मुताबिक, उन्होंने 6-7 साल की उम्र में भीख मांगना शुरू कर दिया था. उन्होंने नौ साल की उम्र में एक ढाबे पर काम किया, 12 साल की उम्र में सब्ज़ियां बेचीं और 15 साल की उम्र में मज़दूरी करने लगे.

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने पांच साल तक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया और बाद में ढाबे पर वापस काम करने लगे. हालांकि, इन सभी मुश्किलों के बावजूद, उन्होंने आर्टिस्ट बनने का अपना सपना कभी नहीं छोड़ा. सुभाष ने सात साल तक थिएटर की पढ़ाई की. ग्रेजुएशन के बाद, उन्होंने अपना गुज़ारा करने के लिए वॉशरूम क्लीनर का काम किया. उनका दावा है कि उन्होंने म्यूज़िक बजाकर पैसे कमाए और अपना खून भी बेचा.

समय रैना से एपिसोड रिलीज़ करने की अपील क्यों कर रहे हैं?

सुभाष का दावा है कि उन्होंने इंडियाज़ गॉट लेटेंट के दूसरे सीज़न में हिस्सा लिया था और अपनी परफ़ॉर्मेंस से जजों को इम्प्रेस किया था. उनके मुताबिक, उन्हें जजों से 10 में से 10 नंबर मिले और उन्हें शो का विनर घोषित किया गया. उन्होंने वीडियो में अपनी स्कोर शीट भी दिखाई. सुभाष का कहना है कि जीतने पर उन्हें एक लाख रुपये, एक फ़ोन और खाने के कूपन जैसे इनाम मिले, लेकिन उनके लिए असली कामयाबी शो में अपनी परफ़ॉर्मेंस का एयर होना था. उनका दावा है कि एपिसोड रिलीज़ नहीं हुआ, जिससे उन्हें वह पहचान नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी.

वीडियो में इमोशनल होते हुए उन्होंने कहा, दोस्तों, मैं लेटेंट गया था और मैं विनर हूं. मेरा एपिसोड एयर नहीं हुआ है. समय रैना से अपील करते हुए उन्होंने कहा, समय भाई, आपको किसी के सपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए. प्लीज़ मेरा एपिसोड रिलीज़ कर दीजिए. अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मिले इनाम उनके लिए उतने ज़रूरी नहीं थे, जितना कि अपनी परफ़ॉर्मेंस को लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था. मैं जीती हुई बाज़ी हार गया.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

सुभाष का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद, कई यूज़र्स कमेंट सेक्शन में समय रैना, बलराज घई और शो से जुड़े दूसरे लोगों को टैग कर रहे हैं. फैंस मांग कर रहे हैं कि सुभाष के दावों पर ध्यान दिया जाए और उनके एपिसोड को रिलीज़ करने पर विचार किया जाए.