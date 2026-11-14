India’s Got Latent 2: इनके कजिन हसबैंड… कौन हैं सलमा दीवानी? मुस्लिम समझकर समय रैना ने किया रोस्ट

India’s Got Latent Season 2: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा चेहरा चर्चा में है, जिसे देखकर लोग उसकी पहचान को लेकर उलझन में पड़ गए. नाम है ‘सलमा दीवानी’, अंदाज हैदराबादी और जुबान पर दखनी उर्दू के मजेदार पंच. कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 में किस किरदार ने ऐसी एंट्री मारी कि खुद होस्ट भी उन्हें रोस्ट करने से पीछे नहीं रहे. लेकिन इस किरदार के पीछे की असलियत कुछ और ही निकली. जिसे लोग सलमा दीवानी समझ रहे थे, वह असल में एक हिंदू महिला निकली. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें उनके बारे में.

समय रैना के शो में क्यों छाईं ‘सलमा दीवानी’?

‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ सीजन 2 के मंच पर सलमा दीवानी का खास हैदराबादी अंदाज, दखनी उर्दू और बेबाक बातचीत दर्शकों को खूब पसंद आई. शो के दौरान का एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसपर समय रैना ने उनसे सवाल पूछा कि उनके साथ कौन आया है, जिसपर सलमा ने अपने अंदाज में जवाब दिया कि नहीं, हाउ. जिसपर समय ने कहा कि यह नहीं और हाउ. इतनी कंफ्यून क्यों. इस पर सलमा ने कहा कि कोई साथ नहीं आया, मैं अकेले इच आई. लेकिन साथ में मेरे काजन आए है. इस पर हुमा कुरैशी ने पूछा कि Cousin कौन. इसपर समय रैना ने कहा कि Cousin हसबैंड.

उनका बोलने का स्टाइल और हाज़िरजवाबी इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए. देखने वालों को लगा कि वह असल में सलमा देवानी नाम की एक हैदराबादी औरत हैं. हालांकि, यह उनकी असली पहचान नहीं थी, बल्कि एक थिएटर रोल था, जिसे उन्होंने बहुत तैयारी और शानदार एक्टिंग के साथ निभाया.

Attention please. I know who is she. Her name is Bhagyashree Tarke. I just wanted to see the bhakt’s reaction on the cousin, because the name “Salama Diwani” must have made them think she’s Muslim. https://t.co/mc7Rcb3GaB — هارون خان (@iamharunkhan) November 14, 2026

कौन हैं सलमा दीवानी?

सलमा दीवानी के वायरल होते ही लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल उनकी असली पहचान का उठा. असल में, इस किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम भाग्यश्री तारके है, और वह हिंदू हैं. उनकी परफॉर्मेंस ने ऐसा असर डाला कि देखने वाले कुछ देर के लिए उनके किरदार और उनकी असली पहचान में फ़र्क नहीं कर पाए.

भाग्यश्री सिर्फ़ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि एक थिएटर आर्टिस्ट, राइटर और डायरेक्टर भी हैं. एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले, उन्होंने प्रिंट जर्नलिज़्म में काम किया. फिर उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा (NSD) में एक्टिंग की बारीकियां सीखीं. इस थिएटर ट्रेनिंग ने उनकी एक्टिंग को एक अलग पहचान दी है.

इस पॉपुलर OTT सीरीज़ में भी काम किया

भाग्यश्री टार्के का सफ़र सिर्फ़ थिएटर स्टेज तक ही सीमित नहीं है. वह 2023 में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ ‘चार्ली चोपड़ा एंड द मिस्ट्री ऑफ़ सोलांग वैली’ में भी नज़र आईं. इस सीरीज़ में उन्होंने वसीमा हुसैन का रोल किया था.