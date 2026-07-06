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India’s Got Latent 2 Total Episodes: समय रैना शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट-2’ के कितने एपिसोड आएंगे, कब खत्म होगा सीजन?

India’s Got Latent 2 Total Episodes: समय रैना ने आखिरकार बता दिया कि India’s Got Latent 2 में कुल कितने एपिसोड होंगे. अब तक सिर्फ दो एपिसोड आए हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला है और शो कब खत्म होगा? जानिए पूरी डिटेल.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: July 6, 2026 5:38:20 PM IST

India’s Got Latent 2 Total Episodes: समय रैना शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट-2’ के कितने एपिसोड आएंगे, कब खत्म होगा सीजन?


India’s Got Latent 2 Total Episodes: स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर अपने चर्चित शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ के दूसरे सीजन को लेकर सुर्खियों में हैं. 20 जून से शुरू हुए इस शो को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर रिलीज किया जा रहा है, जहां हर दो सप्ताह में एक नया एपिसोड स्ट्रीम होता है. अब तक दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और दर्शक आगे आने वाले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

 समय रैना ने बताए कुल एपिसोड

3 जुलाई को रिलीज हुए दूसरे एपिसोड के दौरान समय रैना ने खुद शो के कुल एपिसोड्स की जानकारी शेयर की. इस एपिसोड में किकू शारदा, हर्ष लिंबाचिया और चंदन प्रभाकर गेस्ट पैनलिस्ट के तौर पर नजर आए. एक कंटेस्टेंट से बातचीत करते हुए समय रैना ने कहा कि उन्हें अभी आठ और एपिसोड बनाने हैं. इस बयान से साफ हो गया कि दूसरे सीजन में कुल 10 एपिसोड होंगे. यानी दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, जबकि आठ एपिसोड अभी बाकी हैं.

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 कब खत्म होगा ‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’?

शो का नया एपिसोड हर 14 दिन बाद रिलीज किया जा रहा है. ऐसे में बाकी आठ एपिसोड आने में करीब 16 सप्ताह का समय लगेगा. इस हिसाब से माना जा रहा है कि अक्टूबर तक दूसरे सीजन का फिनाले एपिसोड लोगों के सामने आ जाएगा.

 नेटफ्लिक्स पर आएगा समय रैना का नया कॉमेडी स्पेशल

‘इंडियाज गॉट लेटेंट 2’ के अलावा समय रैना नेटफ्लिक्स के लिए एक एक्सक्लूसिव कॉमेडी स्पेशल भी तैयार कर रहे हैं. फिलहाल इस प्रोजेक्ट की रिलीज डेट का खुलासा नहीं किया गया है. हालांकि, दूसरे सीजन की घोषणा के समय ही इस नए शो की जानकारी भी दी गई थी. अभी ये प्रोजेक्ट शुरुआती चरण में है और इसकी आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है.

 विवाद के बाद हुई शो की वापसी

करीब एक साल के अंतराल के बाद ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ का दूसरा सीजन दर्शकों के बीच लौटा है. फरवरी 2025 में हुए विवाद के बाद पहले सीजन को बंद कर दिया गया था. उस सीजन के कुल 12 एपिसोड रिलीज हुए थे, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिए गए थे. अब दूसरे सीजन के साथ समय रैना ने शो की नई शुरुआत की है, जिसे लोगों का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है.

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