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India’s Got Latent: इन्होंने यूनिकॉर्न बनाए और सलमान भाई ने इनकी… समय रैना ने अशनीर ग्रोवर को किया रोस्ट; राखी ने भी नहीं छोड़ा मौका

India’s Got Latent Season 2: शो के सीजन-2 के नए एपिसोड में समय रैना ने अशनीर ग्रोवर की ऐसी रोस्टिंग की कि बातचीत सीधे सलमान खान तक पहुंच गई. अशनीर के पुराने विवादों पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए समय रैना ने उन्हें ऐसा घेरा कि खुद अशनीर को भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ा.

By: Shristi S | Last Updated: September 7, 2026 6:48:53 PM IST

समय रैना ने अशनीर ग्रोवर को किया रोस्ट; राखी भी नहीं बैठी चुप
समय रैना ने अशनीर ग्रोवर को किया रोस्ट; राखी भी नहीं बैठी चुप


Samay Raina Roast Ashneer Grover: इंडियाज गॉट लेटेंट (India’s Got Latent) का नाम आते ही दिमाग में अगर बेबाक कंटेंट, अजीबोगरीब जवाब और बिना फिल्टर वाली कॉमेडी घूमने लगे तो गलत नहीं होगा. अब शो के सीजन-2 के नए एपिसोड में समय रैना ने अशनीर ग्रोवर की ऐसी रोस्टिंग की कि बातचीत सीधे सलमान खान तक पहुंच गई. अशनीर के पुराने विवादों पर मजाकिया अंदाज में तंज कसते हुए समय रैना ने उन्हें ऐसा घेरा कि खुद अशनीर को भी उसी अंदाज में जवाब देना पड़ा. ऊपर से राखी सावंत की एंट्री ने उस मजाक को और ज्यादा उत्तेजक बना दिया.

शुरुआत में ही समय रैना ने कर दी अशनीर कि खिंचाई

एपिसोड में अशनीर ग्रोवर को इंट्रोड्यूस करते हुए समय रैना ने उनके शांत और नर्वस अंदाज को पकड़ लिया और कहा कि आप इतने चुप क्यों दिख रहे हो? इस जवाब पर अशनीर ने कहा कि ऐसे ही शांत भाई ऐसे ही. तब समय रैना ने अशनीर की खिचाई के लिए बिग बॉस 18 का विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि हां, सलमान भाई के भी ऐसे थे आप. लेकिन सीरियसली, अशनीर ग्रोवर ने इतने सारे यूनिकॉर्न बनाए है और सलमान खान ने इनकी घोड़ी. इस पर अशनीर ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा कि ट्रोलर बहुत बोले, अब तू देख, अब तेरे लिए सलमान अपना फार्महाउस बुलाएगा. बुलाया नहीं यार कभी.

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राखी सावंत ने भी नहीं छोड़ा मौका

इसके बाद अशनीर ने खुद राखी सावंत से सवाल कर दिया कि क्या आप कभी सलमान खान के फार्महाउस गई है, इस पर राखी ने कहा कि हां, मैं गई थी, मैने देखा वो आपकी ले रहे थे.  मैने अपनी आंखों से देखा. राखी की यह जवाब सुनकर साफ था कि शो में अशनीर की टांग खिंचाई का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था.

आपने मेरा काम नहीं देखा- राखी

दूसरे वीडियो में समय रैना ने राखी से कहा कि आप काफी ब्यूटीफूल दिख रही हो, जिसपर राखी ने थैंकयू बोलकर समय रैना को अजीबोगरीब तरीके से देखा, इस पर समय रैना ने अशनीर ग्रोवर को कहा, जिसपर राखी ने अशनीर से सवाल किया कि आपने अभी तक मेरा कोई काम नहीं देखा. इस पर अशनीर ने कहा कि मैं काम देखना चाहता हूं, लेकिन आप कुछ और ही दिखाती है, जिसपर राखी ने अशनीर को अजीबोगरीब तरीके से छुआ और उन पर चढ़ गई.

क्या था बिग बॉस में सलमान और अशनीर ग्रोवर का विवाद?

अशनीर ग्रोवर और सलमान खान के बीच विवाद ग्रोवर के भारतपे की सलमान को ब्रांड एंबेसडर बनाने की डील पर किए गए कमेंट्स से शुरू हुआ. पहले के एक पॉडकास्ट में, ग्रोवर ने सलमान की फीस पर बातचीत और उनके प्रोफेशनल इंटरेक्शन के बारे में बात की थी. जब ग्रोवर नवंबर 2024 में बिग बॉस 18 में आए, तो सलमान ने उनकी बातों पर उनसे सवाल किया, और कहा कि ग्रोवर ने गलत आंकड़े पेश किए थे और ऐसा लगा जैसे एक्टर और उनकी टीम ने उन्हें गुमराह किया हो. सलमान ने ग्रोवर के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि वे पर्सनली मिले थे, और कहा, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था. ग्रोवर ने एपिसोड के दौरान माफी मांगी लेकिन बाद में सलमान पर बेवजह ड्रामा करने का आरोप लगाया और कहा कि एपिसोड ने उनकी बातचीत को एक कॉन्ट्रोवर्सी में बदल दिया.

Tags: Ashneer GroverIndia Got Latent 2rakhi sawantsamay raina
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