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Independence Day 2026: अनुपम खेर से लेकर प्रियंका-अक्षय तक, बॉलीवुड सितारों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस

Independence Day of Bollywood Stars: आज 15 अगस्त के दिन पूरा देश 80वीं स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है. लोग अलग-अलग तरीके से आजादी के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस कड़ी में बॉलीवुड सितारों ने अपने अपने अंदाज में इस आजादी के पर्व को मनाया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 15, 2026 4:22:17 PM IST

बॉलीवुड सितारे ने अपने-अपने अंदाज में मनाया आजादी का जश्न
बॉलीवुड सितारे ने अपने-अपने अंदाज में मनाया आजादी का जश्न


भारत शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. सोशल मीडिया पर तिरंगे और देशभक्ति के संदेश छाए हुए हैं. बॉलीवुड सितारे भी इस जश्न में शामिल हुए और देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया. प्रियंका चोपड़ा से लेकर अक्षय कुमार तक, कई सेलेब्रिटीज ने देशभक्ति, आभार और उम्मीद से भरे संदेश साझा किए. 

अमिताभ बच्चन ने भी दी बधाई

तिरंगा लिए आजादी के जश्न में डूब सुनील शेट्टी 

अक्षय कुमार ने कहा- तिरंगे का शान यूं ही बना रहे 

अनुपम खेर ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

इन सितारों ने अपने-अपने अंदाज में आजादी दिवस की दी शुभकामनाएं

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Tags: bollywood starsindependence day
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Independence Day 2026: अनुपम खेर से लेकर प्रियंका-अक्षय तक, बॉलीवुड सितारों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस

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Independence Day 2026: अनुपम खेर से लेकर प्रियंका-अक्षय तक, बॉलीवुड सितारों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस
Independence Day 2026: अनुपम खेर से लेकर प्रियंका-अक्षय तक, बॉलीवुड सितारों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस
Independence Day 2026: अनुपम खेर से लेकर प्रियंका-अक्षय तक, बॉलीवुड सितारों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस
Independence Day 2026: अनुपम खेर से लेकर प्रियंका-अक्षय तक, बॉलीवुड सितारों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस