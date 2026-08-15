Independence Day 2026: अनुपम खेर से लेकर प्रियंका-अक्षय तक, बॉलीवुड सितारों ने कुछ यूं मनाया स्वतंत्रता दिवस

भारत शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. सोशल मीडिया पर तिरंगे और देशभक्ति के संदेश छाए हुए हैं. बॉलीवुड सितारे भी इस जश्न में शामिल हुए और देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों को याद किया. प्रियंका चोपड़ा से लेकर अक्षय कुमार तक, कई सेलेब्रिटीज ने देशभक्ति, आभार और उम्मीद से भरे संदेश साझा किए.
अमिताभ बच्चन ने भी दी बधाई
T 5825 –
🇮🇳 दिवस स्वतंत्रता का ; शुभ दिन बधाई का !
वंदे मातरम् !!!
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) August 15, 2026
तिरंगा लिए आजादी के जश्न में डूब सुनील शेट्टी
Every time the Tiranga goes up, the heart somehow stands a little taller. 🇮🇳
Happy Independence Day…
Always proud. Always grateful.
Jai Hind! pic.twitter.com/H06PEXfV7N
— Suniel Shetty (@SunielVShetty) August 15, 2026
अक्षय कुमार ने कहा- तिरंगे का शान यूं ही बना रहे
हमारे तिरंगे की शान यूँ ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आँख में एक बेहतर कल का सपना रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 🇮🇳 जय हिंद! pic.twitter.com/ymenfpicLd
— Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2026
अनुपम खेर ने दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई
भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🇮🇳
भारत सिर्फ़ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है। इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएँ, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएँ—सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं। यही भारत की सबसे… pic.twitter.com/ciDh53Pjle
— Anupam Kher (@AnupamPKher) August 14, 2026
इन सितारों ने अपने-अपने अंदाज में आजादी दिवस की दी शुभकामनाएं
Ghar ghar tiranga har ghar tiranga.
Happy Independence Day to all pic.twitter.com/FGj943I5Uu
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) August 15, 2026
#HappyIndependenceDay pic.twitter.com/N95hujG8YW
— PRIYANKA (@priyankachopra) August 15, 2026
Looking at the world today I have a heart filled with gratitude for the people who have made it possible for us to say Happy Independence Day. Salute all the #navy #airforce #armypersonnel who make it so.. #JaiHind pic.twitter.com/WIM1ovj4Qi
— Kajol (@itsKajolD) August 15, 2026
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