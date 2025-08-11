देशभक्ति से भर देंगी ये 5 फिल्में, OTT पर मौजूद हैं ये सुपरहिट फिल्में, स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर परिवार के साथ बनाए प्लान

Independence Day 2025: 15 अगस्त को भारत अपना 79वें स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, आप घर बैठे भी इस जश्न का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको देशभक्ति से भरपूर 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिन्हें आप अपने पूरे परिवार के साथ इस 15 अगस्त की छुट्टी के मौके पर देख सकते हैं।

लगान- आशुतोष गोवारिकर की 2001 में आई यह फिल्म काफी सुपरहिट थी। फिल्म की कहानी से लेकर कास्ट तक सब एकदम धमाकेदार थी। इस फिल्म में भारत में ब्रिटिश राज द्वारा लगाए गए भारी लगान (कर) का विरोध करने के लिए पूरे समुदाय को एकजुट होता हुआ दिखाया गया है। लगान माफ़ करने के एक समझौते के तहत, वह अनुभवी ब्रिटिश क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलने के लिए एक क्रिकेट टीम तैयार की जाती है। इस फिल्म में लगान को लेकर ब्रिटिश राज की रणनीति दिखाई गई है। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं।

रंग दे बसंती – 2006 में आई कल्ट फिल्म रंग दे बसंती दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं। यह फिल्म परवाह नौजवान लड़कों के एक समूह के इर्द-गिर्द घूमती है। जो अपने दोस्त की विमान दुर्घटना में मौत के बाद रक्षा मंत्री से न्याय की मांग करते हैं। इस फिल्म में आमिर, सिद्धार्थ, कुणाल कपूर, अतुल कुलकर्णी जैसे कई बड़े सितारे नजर आए थे।

चक दे इंडिया- यह फिल्म हॉकी खिलाड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है। जो भारत की लड़कियों की हॉकी टीम को कोचिंग देकर पूरी दुनिया में नाम रोशन करना चाहता है। इस फिल्म में शाहरूख खान ने कबीर सिंह की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म 2007 में रिलीज हुई थी। आप इसे ह प्राइम वीडियो इंडिया पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

राज़ी – साल 2018 में रिलीज हुई मेघना गुलज़ार की ये फिल्म हिट साबित हुई थी। इस फिल्म में आलिया भट्ट ने जासूस की भूमिका निभाई थी। यह फिल्म आप प्राइम वीडियो इंडिया पर देख सकते हैं।