Home > मनोरंजन > Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली

Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली

Published By: Shivashakti Narayan Singh
Published: August 13, 2025 17:47:00 IST

independence day special songs
independence day special songs

Independence Day 2025: इस साल स्वतंत्रता दिवस के साथ ही भारत अपनी आजादी के 79वर्ष का जश्न मना रहा हैं।इस बार 15 अगस्त को खास मनाने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। प्रत्येक जगह पर आजादी का जश्न देखने को मिल रहा है। 15 अगस्त (15 August) के दिन आजादी की लड़ाई में देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को याद किया जाता है। इस दिन लोग सेना के शौर्य को प्रदर्शित करने वाली फिल्में भी देखते हैं और देशभक्ति गीत सुनते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर मातृभूमि के प्रति अपने प्यार को दर्शाने के लिए लोग इस दिन को राष्ट्र त्यौहार को अपने तरीके से मानते हैं, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल, कॉलेजों, संस्थानों में भी देशभक्ति गाने खूब बजाए जाते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते है देश भक्ति के 10 ऐसे गानों के बारे में ,जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे अधिक सुने जाते हैं।

 10  देशभक्ति गाने, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां

1. वंदे मातरम (Vande Mataram)

वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह भारत का राष्ट्रीय गीत है। इस गीत को लता मंगेशकर और एआर रहमान जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों ने गाया हैं।

2. मेरा मुल्क मेरा देश (Mera Mulk Mera Desh)

20 सितंबर 1996 में आई फिल्म दिलजले का गीत मेरा मुल्क मेरा देश। बेहद खुबसूरती गीत है। इस गाने से ये संदेश मिलता है कि देश प्यार और शांति का प्रतीक है। इस गाने को गायक आकाश खुराना और फरीदा अपनी अवाज दी हैं। ये गानो लोगों को बेहद पसंद आता हैं।

3. मेरा रंग दे बसंती चोला (Mera Rang De Basanti Chola)

7 जून 2002 में आई फ़िल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह का गीत मेरा रंग दे बसंती चोला एक इमोशनल गाना हैं। इस गाने को सून कर लोगों की आखें भर आती हैं। यह अटूट क्रांतिकारी भगत सिंह के इर्द-गिर्द केंद्रित है। जिन्हें भारतीय इतिहास में एक लोक नायक के रूप में याद किया जाता है। इन गाने को मनमोहन वारिस और सोनू निगम ने गाया हैं। इस गाने को काफ़ी पसंद किया जाता हैं।

4. ऐ मेरे वतन के लोगों (O Mere Vatan Ke Logon)

ये गीत भारत के सर्वश्रेष्ठ देश भक्ति गीतों में से एक हैं जो महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। लोगों द्वारा इस काफ़ी सम्मान दिया गाया हैं। लता मंगेशकर ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है जिसकी आज पूरे देश में सराहना की जाती है। ये गीत उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपनी जान कुरबान की है। इस गाने को सुन लोग भावुक हो जाते हैं।

5. ऐसा देश है मेरा (Aisa Desh Hai Mera)

12 नवंबर 2004 में आई फ़िल्म वीर जारा का फेमस देश भक्ति गीत ऐसा देश है मेरा लोगों को काफ़ी पसंद आया था। इस गाने में भारतीय लड़के का किरदार निभा रहे शाहरुख खान और पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा रही प्रीति जिंटा को अपने देश की बाते बताते हुए पीले खेत। संस्कृति का गुणगान करते हैं। इस गाने को लता मंगेशकर और उदित नारायण ने मिल कर गाया हैं। लोगों द्वारा इसे काफ़ी पसंद किया गाया हैं।

6. सुनो ग़ौर से दुनिया वालो (Suno Gaur Se Duniya Vaalo)

8 जुलाई 2005 में आई फ़िल्म दस का गाना सुनो ग़ौर से दुनिया वालो सुन भारतीय लोग आज बेहद खुश होते हैं। इस गीत के माध्यम हम अपने देश की ताकत दुनिया के सामने रख पाने में सफल हो पाए। इस गाने को शंकर महादेवन और उदित नारायण ने गाया हैं। इस गाना को सून काफई फीएनरजेटिक महसूस करते हैं और देशभक्ती भावना में खो जाते हैं।

7. रंग दे बसंती (Rang De Basantee)

26 जनवरी 2006 में रिलीज हुई फ़िल्म का गीत रंग दे बसंती को जितनी बार सुनो उतनी बार कम लगता है। ये गीत सुनने से हमारे मन हर्षोल्लास उत्पन्न होता है। इस गाने को दलेर मेहंदी ने अपनी अवाज दी हैं। 

8. आई लव माय इंडिया (I Love My India)

8 अगस्त 1997 में रिलीज हुई फ़िल्म परदेस का गाना आई लव माय इंडिया लोगों को फेवरेट देश भक्ती गीतो में से एक हैं। इस गाने में एक चिल वाइब है। इस गाने में महिमा चौधरी अपने देश के प्रति प्यार जताती नज़र आती हैं। गाने को दर्शाने का उनका तरिका बेहद शानदार हैं। इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है।

9. ये देश है वीर जवानों का ( Ye Desh Hai Veer Jawano Ka)

15 अगस्त 1957 में आई फ़िल्म नया दौरका गाना ये देश है वीर जवानों का गीत दिन के किसी भी समय देशभक्ति की भावना को ऊपर उठाने की क्षमता रखता है। मोहम्मद रफीक की आवाज़ में ये गीत सबसे मनमुग्ध कर देता है। स्वतंत्रता दिवस के दिन इस गाने को लोग काफ़ी सुनते हैं।

10. सारे जहां से अच्छा (sare jahaan  se acha)

सारे जहां से अच्छा गीत देश भक्ती के फेमस गीतो में से एक हैं। इस गाने को सुन कर लोगों एक अंदर भावुक्ता भरी भावना आ जाती हैं। इस गाने को काफ़ी पसंद किया गाया था। इसे बिक्रम घोष और रोनू मजूमदार ने अपनी सुरीली आवाज़ दी है। लोगों द्वारा ये गाना काफ़ी पसंद किया जाता हैं।

Tags: 15th augustindependence dayIndependence Day songsMera Mulk Mera DeshO Mere Vatan Ke LogonVande Mataram
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली
Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली
Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली
Independence Day 2025: ऐसे 10 देशभक्ति गीत, जिन्हें सुन थिएटर में पीटते रह गए थे लोग तालियां, आज भी स्वतंत्रता दिवस पर गूंजते हैं गली-गली
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?