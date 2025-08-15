Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सितारों में दिखा देशभक्ति का जुनून…तिरंगे के साथ दी फैंस को बधाई

आज पूरा देश 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है। फिल्मी सितारों से लेकर राजनेता भी देशभक्ति के रंग में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सभी स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बधाई दे रहे हैं। बॉलीवुड के सितारों मे भी सोशल मीडिया पर दिल छू लेने वाले पोस्ट शेयर किए हैं। प्रियंका चोपड़ा से लेकर कंगना रनौत समेत कई सितारों ने अपने फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है।

सोनाली बेंद्रे ने पोस्ट कर लिखा- स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है – स्वतंत्रता चयनात्मक नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना और देश का नाम रोशन करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने फैंस को बधाई दी है। उन्होंने वीडियो शेयर किया है। जिसमें तिरंगा गर्व से लहरा रहा है।

Independence Day reminds us – freedom should not be selective. pic.twitter.com/dTxzV6nkUh — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) August 15, 2025







अक्षय कुमार ने पोस्ट कर लिखा- जब हम अपने पैरों तले ज़मीन की परवाह करते हैं, तो आज़ादी और भी ज़्यादा चमकदार लगती है। मैं बीच पर वॉलीबॉल का मज़ा ले रहा था, तभी मेरी मुलाक़ात इन असल ज़िंदगी के नायकों से हुई जो हमारे समुद्र तटों को साफ़ रख रहे हैं… सब मुस्कुरा रहे थे, दिल से।







कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अपने फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अनुपम खैर ने बधाई देते हुए लिखा- विश्व भर में रह रहे सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई! प्रभु से प्रार्थना है कि हमारा देश हर दिशा में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें।जय हिन्द!