Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सितारों में दिखा देशभक्ति का जुनून…तिरंगे के साथ दी फैंस को बधाई

सोनाली बेंद्रे ने पोस्ट कर लिखा- स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है – स्वतंत्रता चयनात्मक नहीं होनी चाहिए। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपना और देश का नाम रोशन करने वाली प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने फैंस को बधाई दी है। उन्होंने वीडियो शेयर किया है। जिसमें तिरंगा गर्व से लहरा रहा है।
Independence Day reminds us – freedom should not be selective. pic.twitter.com/dTxzV6nkUh
— Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) August 15, 2025
अक्षय कुमार ने पोस्ट कर लिखा- जब हम अपने पैरों तले ज़मीन की परवाह करते हैं, तो आज़ादी और भी ज़्यादा चमकदार लगती है। मैं बीच पर वॉलीबॉल का मज़ा ले रहा था, तभी मेरी मुलाक़ात इन असल ज़िंदगी के नायकों से हुई जो हमारे समुद्र तटों को साफ़ रख रहे हैं… सब मुस्कुरा रहे थे, दिल से।
कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। जिसमें वह तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही अपने फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अनुपम खैर ने बधाई देते हुए लिखा- विश्व भर में रह रहे सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ एवं बधाई! प्रभु से प्रार्थना है कि हमारा देश हर दिशा में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करें।जय हिन्द!
सुनील शेट्टी ने तिरंगे और वीर सैनिकों के साथ अपना एक विडियो शेयर किया है। उन्होंने वीडियो पोस्ट कर लिखा- हमारे सशस्त्र बलों जैसा कोई बल नहीं। भारतीय होने जैसा कोई गौरव नहीं। उन वीरों को नमन जो हमारे देश की रक्षा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारत आज़ादी से साँस ले। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
No force like our Armed Forces.
No pride like being Indian.
Saluting the bravehearts who safeguard our nation and ensure that India breathes free.
सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं pic.twitter.com/7wG0Tq38F9
— Suniel Shetty (@SunielVShetty) August 15, 2025
बॉलीवुड सितारों की स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की गई ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस इन पोस्ट को जबरदस्त शेयर कर रहे हैं।