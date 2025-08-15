Bollywood Patriotic Dialogues: बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग जो दिल में भर दें जोश और देशभक्ति का जज़्बा

स्वतंत्रता दिवस का जश्न सिर्फ तिरंगे की शान और परेड की भव्यता तक सीमित नहीं है। हमारे सिनेमा ने भी देशभक्ति की भावना को पीढ़ी-दर-पीढ़ी लोगों के दिलों तक पहुंचाया है। बॉलीवुड की कई फिल्मों के डायलॉग ऐसे हैं, जिन्हें सुनते ही रगों में जोश दौड़ने लगता है और आंखों में देश के लिए गर्व छलक आता है। आज हम आपको उन फिल्मों के डायलॉग से रूबरू कराएंगे जो आपके दिलों को छू लेंगे।

शहीद

फिल्म “शहीद” में भगत सिंह का किरदार निभाते हुए बोले गए लफ्ज सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है” आज भी हर हिंदुस्तानी को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है।

चाक दे! इंडिया

“चाक दे! इंडिया” में शाहरुख खान का संवाद “सत्तर मिनट हैं तुम्हारे पास…” सिर्फ खेल के बारे में नहीं था, बल्कि यह पूरे देश के सम्मान और एकता की लड़ाई का प्रतीक बन गया।

बॉर्डर

“बॉर्डर” में सनी देओल की दमदार आवाज में कहा गया “ये धरती मेरी मां है, और इसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है” सुनते ही दिल में देश की मिट्टी की खुशबू समा जाती है।

रंग दे बसंती

आमिर खान की देश पर बनी देशभक्ति फिल्म “रंग दे बसंती” का डायलॉग “कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है” आज की पीढ़ी के लिए जिम्मेदारी का पैगाम है।

बॉलीवुड के ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय पर्वों की आत्मा बन चुके हैं। जब 15 अगस्त को तिरंगा लहराया जाता है और इन फिल्मों के ये डायलॉग्स कानों में गूंजते हैं, तो हर देशवासी के दिल से एक ही आवाज निकलती है- “भारत माता की जय!” ये लाइन हर देशवासी के लिए किसी तकिया कलाम से कम नहीं।