नई दिल्ली. आज भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज देश के कोने-कोने से आजादी का ये जश्न गूंज रहा है। अब इस खास मौके पर बॉलीवुड हस्तियों ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है. इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन से लेकर तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर भी शामिल हैं। अमिताभ ने बधाई का मैसेज दोपहर 12 बजे के बाद ही जारी किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना एक स्केच साझा किया और इसे कैप्शन दिया, “स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सुख और शांति हमेशा समृद्ध रहे, सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।”

Happy birthday #India 🇮🇳❤️

May your children truly learn to value freedom- their own, and that of others.. and May we learn that the greatest freedom is freedom from hatred and fear! #IndependenceDay

