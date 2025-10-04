‘अगर आज राजनीकांत होते तो शायद…’, Inaamulhaq ने बॉलीवुड के कास्टिंग सिस्टम पर उठाए सवाल
Inaamulhaq Slams Casting Directors: कई फिल्मों में साइड एक्टर का रोल निभा चुके इनामुलहक ने हाल ही में कास्टिंग डायरेक्टर्स पर खुलकर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि अगर रजनीकांत आज के एक्टर होते तो कास्टिंग डायरेक्टर उनकी प्रोफाइल आगे भी ना भेजते.

By: Shraddha Pandey | Published: October 4, 2025 11:02:17 PM IST

Inamulhaq
Inamulhaq

Inaamulhaq Casting Scam: बॉलीवुड के टैलेंटेड और अंडररेटेड एक्टर इनामुलहक (Inaamulhaq) ने हाल ही में इंडस्ट्री के कास्टिंग प्रोसेस पर बड़ा बयान दिया है. फिल्मिस्तान, फिराक, एयरलिफ्ट और जॉली एलएलबी 2 जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले इनामुलहक ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में आज एक बड़ा “कास्टिंग स्कैम” चल रहा है. जहां मौके उन्हीं को दिए जाते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के करीब हैं.

इनामुलहक ने Digital Commentary से बातचीत में कहा, “आज हालत ये है कि डायरेक्टर्स को सिर्फ 10 एक्टर्स की शॉर्टलिस्ट भेजी जाती है. सवाल ये है कि इन 10 नामों को तय कौन करता है? ज्यादातर वही लोग शामिल होते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर्स के करीब हैं. इस सिस्टम में असली टैलेंट कहां जाएगा?”

उन्होंने पुरानी यादें ताजा करते हुए कहा कि पहले इंडस्ट्री ज्यादा ओपन हुआ करती थी. कोई भी सीधे ऑडिशन देने जा सकता था और डायरेक्टर अगर टैलेंट देख लेता तो किस्मत बदल जाती. इनामुलहक ने उदाहरण देते हुए कहा, “सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ को ऐसे ही खोजा था. राजनीकांत को बस कंडक्टर की नौकरी करते हुए किसी ने नोटिस किया था. लेकिन, आज अगर वो शुरुआत कर रहे होते तो शायद उनका प्रोफाइल भी आगे न बढ़ाया जाता.”

‘इन-हाउस कास्टिंग सिस्टम वापस लाना चाहिए’

इनामुलहक का कहना है कि असली जिम्मेदारी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की है. उन्हें इन-हाउस कास्टिंग सिस्टम वापस लाना चाहिए, वरना स्क्रीन पर बार-बार वही 10-12 चेहरे ही नजर आते रहेंगे.

‘भारत में टैलेंट की कमी नहीं’

उन्होंने ये भी कहा कि टैलेंट की कमी भारत में बिल्कुल नहीं है. “बस इंस्टाग्राम खोलकर देख लीजिए. हर दिन सैकड़ों टैलेंटेड लोग बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं. तो जब टैलेंट इतना है, फिर फिल्मों और सीरीज में वही चेहरे क्यों दोहराए जाते हैं?”

आखिरी बार इस फिल्म में दिखे थे

गौरतलब है कि इनामुलहक को उनकी दमदार एक्टिंग के बावजूद अक्सर “अक्षय कुमार के को-एक्टर” के रूप में ही पहचाना जाता है. वह आखिरी बार 2023 की फिल्म पिप्पा में नजर आए थे.

