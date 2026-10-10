Home > मनोरंजन > जिस गानें में कंट्रोल खो बैठे थे Akshay-Rekha, उसके सिंगर को ही नहीं मिला क्रेडिट? विवादों से घिरी है In The Night No Control की कहानी

जिस गानें में कंट्रोल खो बैठे थे Akshay-Rekha, उसके सिंगर को ही नहीं मिला क्रेडिट? विवादों से घिरी है In The Night No Control की कहानी

In The Night No Control Song Story: इंडियन पॉप सिंगर, प्लेबैक सिंगर, डांसर और स्टेज एक्ट्रेस सुनीता राव ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी 'बॉलीवुड प्लेबैक हिस्ट्री' का एक हिस्सा शेयर किया.

By: Heena Khan | Published: October 10, 2026 8:46:41 AM IST

In The Night No Control (90s most romantic song)
In The Night No Control (90s most romantic song)


In The Night No Control Song Story: इंडियन पॉप सिंगर, प्लेबैक सिंगर, डांसर और स्टेज एक्ट्रेस सुनीता राव ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी ‘बॉलीवुड प्लेबैक हिस्ट्री’ का एक हिस्सा शेयर किया. अक्षय कुमार और रेखा स्टारिंग सिज़लिंग हिट नंबर ‘in The Night No Control’ का एक क्लिप शेयर करते हुए, सुनीता राव ने बताया कि गाना गाने के बावजूद शुरू में उनका क्रेडिट कैसे हटा दिया गया था.

आखिर क्या बोलीं सिंगर ?

सुनीता राव ने लिखा, “मेरी बॉलीवुड प्लेबैक हिस्ट्री का एक सिज़लिंग हिस्सा! फिल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ का ये गाना ‘in The Night No Control’ 90 के दशक में मेरे हिट गानों में से एक था, लेकिन गलती से किसी और सिंगर को क्रेडिट दे दिया गया था. इसमें जोशीली रेखा और हार्टथ्रोब अक्षय कुमार थे, और टिप्स ने इसे कंपोज़र अनु मलिक के साथ अपने बेस्ट परफॉर्म में रिलीज़ किया था, यह उस समय एक सेंसेशन था, जिसमें दोनों एक्टर्स ने अपनी केमिस्ट्री से स्क्रीन पर धमाल मचा दिया था!”

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उन्होंने आगे कहा, “@singhsherley, शानदार शर्ली सिंह और उनकी MRM म्यूज़िक राइट्स कंपनी की पक्की कोशिशों की वजह से गलती ठीक हो गई और अब क्रेडिट लाइन में मेरा नाम भी सही लिखा है!! शाबाश और धन्यवाद! यह गाना YouTube पर देखें, यह बहुत ज़बरदस्त है!”

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गाने के बारे में

कई सालों तक, एल्बम स्लीव्स और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर ‘इन द नाइट नो कंट्रोल’ का क्रेडिट सिंगर सुमित्रा अय्यर को दिया जाता था. हालांकि, हाल ही में, ‘परी हूँ मैं’ से मशहूर सुनीता राव ने इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी शेयर की और बताया कि कैसे, दशकों बाद, शर्ली सिंह और MRM म्यूज़िक राइट्स कंपनी की कोशिशों से गलती ठीक हो गई. ऑफिशियल क्रेडिट भी अपडेट कर दिए गए. यह गाना 1996 की फ़िल्म ‘खिलाड़ियों का खिलाड़ी’ का एक बहुत पॉपुलर ट्रैक है, जिसे उमेश मेहरा ने डायरेक्ट किया था.

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Tags: 90s Hit SongsAkshay KumarbollywoodRekha
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