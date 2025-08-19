3 दिन में शूट हुआ था 1 मिनट का Kiss Scene, कांप रही थी एक्ट्रेस! मूवी ने थिएटर पर लगा दी थी आग, किया था 76 करोड़ तक का ताबड़तोड़ कलेक्शन

Bollywood Actress Kissing Scene: आज के दौर में बॉलीवुड एक्ट्रेस का बोल्ड और किसिंग सीन और इंटीमेंट देना कोई बड़ी बात नही हैं, लेकिन ज से तीन-चार दशक पहले पहले के दौर में किसी भी हीरोइन का ऑन स्क्रीम किस (Kiss) करना बेहद बड़ी बात होती थी और कई एक्ट्रेस ऐसी भी थी जो बोल्ड, इंटीमेट और किसिंग सीन देने से घबराती थी। ऐसी ही एक सुपरहिट फिल्म का किस्सा आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक्ट्रेस को एक किसिंग सीन को शूट करने में तीन दिन का समय लग गया था।

‘राजा हिंदुस्तानी’ में था आमिर खान और करिश्मा कपूर का 1 मिनट का किस सीन (Aamir Khan And Karisma Kapoor Had A 1 Minute Kiss Scene In ‘Raja Hindustani’)

दरअसल, हम बात कर रहे हैं थिएटर पर सबके झक्के छूड़ा देने वाली सुपरहिट फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ (Raja Hindustani) की, जिसे 1996 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में आमिर खान (Aamir Khan) और करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) अहम भूमिका में नजर आए थे। फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ में आमिर खान और करिश्मा कपूर का एक किस सीन शूट हुआ था, जो पूरे 1 मिनट का था। इस किसिंग सीन के बारे में करिश्मा कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आमिर खान के साथ 1 मिनट के इस किसिंग सीन को करने में उनकी हालत बुरी हो गई थी।

‘राजा हिंदुस्तानी’ में आमिर खान को किस करने में हो गई थी करिश्मा कपूर की हालत खराब (Karisma Kapoor’s Condition Worsened While Kissing Aamir Khan In ‘Raja Hindustani’)

करिश्मा कपूर ने मीडिया को दिए एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि ‘राजा हिंदुस्तानी’ के एक सीन की शूटिंग ऊंटी जैसी ठंडी जगह पर होनी थी और इस उस जगह पर मुझे भीगकर आमिर खान के साथ एक किसिंग सीन शूट करना था, जिसके बाद वह परेशान हो गई थी, क्योंकि वह ठंड से ठिठुर रही थी और तीन दिनों बाद यह 1 मिनट का किस सीन शुट हुआ था। फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ में आमिर खान और करिश्मा कपूर का ये किसिंग सीन काफी ज्यादा चर्चा में रहा था।

‘राजा हिंदुस्तानी’ ने की थी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई (‘Raja Hindustani’ Did A Great Business At The Box Office)



बता दें कि फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ को बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया था. फिल्म की कहानी से लेकर स्टार्स की एक्टिंग और गाने सबकुछ लोगों को बेहद पसंद आए थे और यह फिल्म अपने दौर की सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म ‘राजा हिंदुस्तानी’ को 6 करोड़ रुपये में बनाया था और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 76 करोड़ रुपये तक का ताबड़तोड़ कलेक्शन किया था।