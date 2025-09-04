Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > रिमिक्स के दौर में सोनू निगम की आवाज से फिर लौटा पुराना जादू, हर कोई बना दीवाना

रिमिक्स के दौर में सोनू निगम की आवाज से फिर लौटा पुराना जादू, हर कोई बना दीवाना

सोनू निगम ने इतने खूबसूरत और हिट सॉन्ग दिए थे जो लोगों की जुबान पर आज भी चढ़े हैं, वहीं एक बार फिर सोनू निगम चर्चा में आ गए हैं जिसका कारण ही उनके...

Published By: Anuradha Kashyap
Published: September 4, 2025 21:45:22 IST

Sonu Nigam: बॉलीवुड की दुनिया में जितने हिट गाने होते हैं उसका कारण उन गानों के पीछे की मधुर आवाज़ होती हैं। कुछ आवाज ऐसी होती है जो समय के साथ और भी ज्यादा कीमती हो जाती है उन्हें में से एक नाम ‘सोनू निगम’ का है। 90s के दशक में सोनू निगम ने इतनी खूबसूरत और हिट सॉन्ग दिए थे जो लोगों की जुबान पर आज तक चढ़े हुए हैं। वहीं एक बार फिर वो अपने हिट गानों के कारण चर्चा में आ गए हैं परदेसिया और बिजुरिया की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। 

90s के दशक में सोनू निगम ने दिए काफी हिट सॉन्ग

90s के दशक में सोनू निगम ने काफी सारे ऐसे गाने दिए हैं जो आज भी ऑडियंस की जुबान पर चढ़े हुए हैं जैसे- ‘संदेशे आते हैं’, ‘दीवाना तेरा’ और ‘अभी मुझमें कहीं’ लोगों के दिलों में यह गाने अपनी जगह बनाकर बैठे हुए हैं। आजकल बॉलीवुड में रीमिक्स और ऑटो ट्यून का जमाना आ गया है लेकिन सोनू निगम का जादू अभी भी लोगों के दिलों से गायब नहीं हुआ है उनकी आवाज में वह गहराई है जो किशोर कुमार की मस्ती और एसपी बालासुब्रमण्यम की मैच्योरिटी दोनों को काफी अच्छे से दिखती है। 

एक बार फिर बॉलीवुड में लौट आया है पुराना जादू

जब बात पुराने म्यूजिक टेस्ट और उसी जादू की आती हैं तो सोनू निगम को कई नई पछाड़ सकता हैं। सोनू निगम की आवाज में आया सॉन्ग परदेसी और बिजुरिया के जरिए बॉलीवुड को यह याद आ गया है की असली  मेलोडी कहते किसे हैं और सोनू निगम की आवाज एक ही समय में एनर्जी और सोलफुलनेस  का परफेक्ट कांबिनेशन है। 

सोनू निगम ने साबित किया की असली टैलेंट कभी भुलाया नहीं जाता

सोनू निगम ने यह बात काफी अच्छे से साबित की है कि कोई भी उनके टैलेंट को भुला नहीं सकता है सोशल मीडिया और यूट्यूब ने हमेशा उनके गानों को लोगों के दिलों में जिंदा रखा है। आज भी लोग उनके पुराने गानों को सुनते हैं और अब जब वो नए गानों में पुराना एरा वापस ला रहे हैं तो लोग उससे भी काफी पसंद कर रहे हैं।  हाल ही में सोनू निगम का गाया हुआ गाना बिजुरिया सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है उनका यह गाना सामने आते ही लोगों ने उसे मिलियन व्यूज और लाइक तक पंहुचा दिया हैं और लोगों ने इस गाने की काफी ज्यादा सरहाना की है, उनका कहना है कि फिर एक बार बॉलीवुड में पुरानी मेलोडी वापस लौट रही है। 

