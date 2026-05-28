Home > मनोरंजन > अपनी फिल्मों में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को दोहराना नहीं  चाहते थे इम्तियाज अली, इन कलाकारों ने बदल दिया इरादा, खुद किया खुलासा

अपनी फिल्मों में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को दोहराना नहीं  चाहते थे इम्तियाज अली, इन कलाकारों ने बदल दिया इरादा, खुद किया खुलासा

Imtiaz Ali: हाल ही में निर्देशक इम्तियाज अली ने बताया कि वह किसी भी एक्टर के साथ सिर्फ एक फिल्म में काम करेंगे. लेकिन कुछ कलाकारों ने उनकी ये सोच बदल दी.

By: Shivangi Shukla | Published: May 28, 2026 2:38:39 PM IST

अपनी फिल्मों में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को दोहराना नहीं  चाहते थे इम्तियाज अली
अपनी फिल्मों में किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को दोहराना नहीं  चाहते थे इम्तियाज अली


Imtiaz Ali: हाल ही में निर्देशक इम्तियाज अली ने बताया कि वह किसी भी एक्टर के साथ सिर्फ एक फिल्म में काम करेंगे. लेकिन कुछ कलाकारों ने उनकी ये सोच बदल दी. 

बता दें कि इम्तियाज अली ने ‘जब वी मेट’ (2007), ‘लव आज कल’ (2009), ‘रॉकस्टार’ (2011), और ‘हाईवे’ (2014) जैसी फिल्मों का निर्देशन किया है. इन दिनों वो अपनी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ को लेकर सुर्ख़ियों में हैं.

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इम्तियाज अली ने कुछ एक्टर्स को दोबारा किया कास्ट 

एचटी से बातचीत के दौरान इम्तियाज अली ने बताया ‘शुरुआत में, मुझे लगता था कि मुझे कभी भी उसी एक्टर के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहिए. मुझे लगता था कि पिछली फिल्म का असर मुझ पर रह जाएगा.’ इम्तियाज अली ने बताया कि उनकी यह सोच ‘तमाशा’ फिल्म के दौरान बदली. 2015 में आई इस फिल्म में, उन्होंने रणबीर कपूर को कास्ट किया था. उन्होंने कहा कि इसके पहले भी वो रणबीर कपूर के साथ काम कर चुके थे, लेकिन इस फिल्म के लिए उन्होंने रणबीर को लेना ही उचित समझा. बता दें कि इम्तियाज अली इससे पहले रणबीर कपूर के साथ फिल्म ‘रॉकस्टार’ में काम कर चुके है. 

दिलजीत के साथ भी दोबारा किया काम

हाल ही में इम्तियाज अली ने एक बार फिर दिलजीत दोसांझ के साथ ‘मैं वापस आऊंगा’ में काम किया है. इससे पहले दोनों ने ‘अमर सिंह चमकीला’ में साथ काम किया था. दिलजीत को इस फिल्म में कास्ट करने के बारे में लेकर उन्होंने कहा ‘मैं हमेशा पहले कहानी लिखता हूं और फिर देखता हूं कि कौन सा एक्टर इस रोल के लिए सबसे सही रहेगा. दिलजीत के मामले में, मुझे लगा कि वह इस रोल के लिए सबसे ज्यादा सही हैं. अगर कोई एक्टर किसी फिल्म के लिए सबसे बेहतरीन है, तो मुझे उसके साथ लगातार दो फिल्मों में काम न करने की सोच क्यों रखनी चाहिए?’

कब रिलीज होगी फिल्म  ‘मैं वापस आऊंगा’?

इम्तियाज अली की अगली फिल्म, ‘मैं वापस आऊंगा’, 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसकी कहानी बंटवारे के दौर पर आधारित है. इस फिल्म में दिलजीत के अलावा, वेदांग रैना, शरवरी और नसीरुद्दीन शाह भी नजर आएंगे. 

Tags: bollywoodentertainment
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