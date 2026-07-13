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इम्तियाज अली की लाडली ने की सगाई, नॉर्वे की खूबसूरत वादियों में लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड ने किया प्रपोज

Ida Ali Engagement: फिल्ममेकर इम्तियाज अली की बेटी और फिल्ममेकर इदा अली ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है. इस खास पल की तस्वीरें और वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.

By: Shristi S | Published: July 13, 2026 8:07:52 AM IST

इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल की सगाई
इम्तियाज अली की बेटी इदा अली ने बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल की सगाई


Imtiaz Ali Daughter Engagement: बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर इम्तियाज अली के घर खुशियों ने दस्तक दी है. उनकी बेटी और फिल्ममेकर इदा अली ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड कृष अग्रवाल से सगाई कर ली है. इस खास पल की तस्वीरें और वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.

पोस्ट देखने के बाद फैंस और फिल्मी सितारों ने कपल को बधाइयां दी. नॉर्वे की खूबसूरत वादियों में हुई इस रोमांटिक प्रपोजल ने लोगों का दिल जीत लिया.

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इदा ने शेयर की वीडियो

वीडियो में, जब कृष उन्हें प्रपोज करते हैं तो वह खुशी से रिएक्ट करती दिख रही हैं. कैमरा उनकी तरफ करने से पहले उन्होंने अपनी डायमंड एंगेजमेंट रिंग भी दिखाई. उन्होंने कैप्शन में लिखा 01/07/26 रात 11 बजे Ytresand.

एक और पोस्ट में, इडा ने प्रपोज़ल की तस्वीरें शेयर कीं, जहां कृष अग्रवाल एक घुटने पर बैठे और उनसे शादी के लिए पूछा. जब इडा ने हाँ कहा तो कपल ने एक दिल को छू लेने वाला पल शेयर किया.

एक्टर्स ने दी जमकर बधाई

इस अनाउंसमेंट से इडा के दोस्त और फॉलोअर्स खुश हो गए, जिनमें से कई ने कमेंट्स में कपल को बधाई दी. एक्टर खुशी कपूर ने लिखा, सो क्यूट, जबकि मैं वापस आऊंगा के को-स्टार्स वेदांग रैना और शरवरी ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजीं. कपल को बधाई देने वालों में ओरी, आलिया कश्यप, अलीज़ेह अग्निहोत्री और एहसास चन्ना शामिल थे.

पिता के नक्शेकदम पर इडा के कदम

अपने पिता के नक्शेकदम पर चलते हुए, इडा ने फिल्ममेकिंग में भी कदम रखा है. वह माया, लिफ्ट और थाई मसाज डायरेक्ट करने के लिए जानी जाती हैं. वर्क फ्रंट पर, इम्तियाज अली की लेटेस्ट फिल्म, मैं वापस आऊंगा, को पूरे देश के दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है.  फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी और वेदांग रैना अहम रोल में हैं.

पर्सनल हिस्ट्री और बंटवारे के बैकग्राउंड पर बनी यह पीरियड ड्रामा 95 साल के ईशर सिंह ग्रेवाल (नसीरुद्दीन शाह ने रोल किया है) की कहानी है, जिन्हें आज के पाकिस्तान में सरगोधा जाने की कोशिश करते समय स्ट्रोक आ जाता है.

Tags: Ida AliImtiaz Ali
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