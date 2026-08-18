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Imran Khan: इमरान खान का बड़ा बयान! बोले- BJP पर निशाना साधना भारत पर हमला नहीं

Imran Khan: बॉलीवुड एक्टर इमरान खान उन शुरुआती बॉलीवुड हस्तियों में से थे जिन्होंने दिल्ली में हुए CJP विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बात की थी. एक्टर ने दिल्ली के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मुंबई में एक विरोध मार्च में भी हिस्सा लिया था.

By: Heena Khan | Published: August 18, 2026 1:06:18 PM IST

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Imran Khan: बॉलीवुड एक्टर इमरान खान उन शुरुआती बॉलीवुड हस्तियों में से थे जिन्होंने दिल्ली में हुए CJP विरोध प्रदर्शन के समर्थन में बात की थी. एक्टर ने दिल्ली के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में मुंबई में एक विरोध मार्च में भी हिस्सा लिया था. अब, हाल ही में हुई बातचीत में, इमरान ने सरकार की आलोचना और देश के प्रति अपने प्यार को अलग-अलग रखने की ज़रूरत के बारे में बात की. उन्होंने उस सोच पर बात की जिसके तहत नागरिकों को सरकार से सहमत होकर देश के प्रति अपना प्यार साबित करना पड़ता है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी नेता की तुलना पूरे देश से नहीं की जानी चाहिए और इस बात पर ज़ोर दिया कि देश को परिभाषित करने का अधिकार नागरिकों को भी उतना ही है, बल्कि उससे ज़्यादा है, जितना किसी नेता को.

नेता की आलोचना देश की आलोचना नहीं- इमरान खान 

उन्होंने YouTube चैनल ‘युवा’ (Yuvaa) पर कहा, ‘यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी राजनीतिक अधिकारी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है. अगर यह कहने की ज़रूरत है, तो कोई भी नेता देश नहीं होता. किसी भी समय, जो लोग आवाज उठाते हैं, वो नागरिक होते हैं. वो भी उतने ही देश हैं जितने कोई नेता. अगर आपकी संख्या उस नेता से ज़्यादा है, तो लोकतंत्र के नियमों के अनुसार, आप उस एक नेता की तुलना में देश का ज़्यादा बड़ा हिस्सा हैं. उन्होंने आगे कहा, हमें इस सोच को भी अलग करना होगा. यह सोच कि आपको देश के प्रति अपने प्यार का बचाव करना है. मैं किसी नेता से सवाल पूछ रहा हूं. आप एक जनसेवक हैं. आप एक चुने हुए अधिकारी हैं. आपको जनता की मांग पर कोई काम करने के लिए चुना गया है. आप देश नहीं हैं.

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इंटरनेट की प्रतिक्रिया

इंटरनेट पर कई लोगों ने इमरान के बयान को BJP पर तंज के तौर पर देखा, जबकि दूसरों ने सरकार और देश के बीच अंतर के बारे में बात करने के लिए उनकी तारीफ़ की. एक कमेंट में लिखा था, ‘उनकी बातें 100% सच हैं… वो जो कह रहे हैं, वह लोकतंत्र की सही परिभाषा है. नेता और तथाकथित लीडर लोगों के वेतनभोगी सेवक होते हैं जो इस लोकतंत्र को चलाते हैं, और यह लोकतंत्र हम आम जनता ही हैं!” एक और कमेंट था, ‘बहुत बढ़िया, इमरान खान हिम्मत वाले एक्टर.

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Tags: bollywoodImran Khan
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