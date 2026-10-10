Home > मनोरंजन > हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी

हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी

Imran Khan Released: 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को हिरासत में ले लिया था. अब वह छूट गए हैं और घर वापिस आ गए हैं.

By: Kamesh Dwivedi | Published: October 10, 2026 11:58:52 PM IST

इमरान खान
इमरान खान


अभिनेता इमरान खान को शनिवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. वह CJP के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में वहां पहुंचे थे. इमरान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और कजिन ज़ैन मैरी खान भी मौजूद थीं. लेखा और ज़ैन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और वीडियो शेयर कर बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ.

कजिन जैन ने क्या बताया?

ज़ैन मैरी खान ने वैन के अंदर से इमरान और लेखा के बगल में बैठे हुए एक फ़ोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था, ‘इंकलाब जिंदाबाद.’ इस दौरान इमरान मुस्कुराते हुए देखे गए. 

You Might Be Interested In

गर्लफ्रेंड लेखा ने क्या कहा?

लेखा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया, ‘पुलिस हमें घर नहीं जाने दे रही है। हम सड़क पर बेतरतीब ढंग से चल रहे हैं. वे हमें घर जाने के लिए कोई कार या कोई गाड़ी नहीं पकड़ने दे रहे हैं.’ एक और वीडियो में, उन्होंने कहा, ‘मैं यह कहने की कोशिश कर रही हूं कि हम सब सुरक्षित हैं, हम सब ठीक हैं और हम सब अपने घर जा रहे हैं.’

इमरान खान ने क्या बताया?

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि वह किसी खास मांग के साथ नहीं, बल्कि मुंबई के एक नागरिक के तौर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों की आवाजाही पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है. इमरान ने कहा, ‘मेरी कोई मांग नहीं है. मैं इस शहर में रहने वाले एक नागरिक के तौर पर यहां आया हूं. मैं समझना चाहता हूं कि लोगों की आवाजाही पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं और अपनी मर्जी से प्रदर्शन में शामिल हुए हैं.

यह खबर भी पढ़ें: ‘आज उन्होंने मैसेज नहीं किया’, नाना पाटेकर को याद कर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन; शेयर किया पुराना वीडियो

Tags: Imran KhanImran Khan DetainedImran Khan ReleasedLekha Washington
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तनुश्री के सपोर्ट में उतरीं सिंगर चिन्मयी श्रीपदा

October 10, 2026

Navratri 2026: मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नोट...

October 10, 2026

अमन गांधी ने काजी तौकीर पर क्या दिया विवादित बयान?

October 9, 2026

एक्स के टॉर्चर से फूट-फूटकर रोई एक्ट्रेस

October 9, 2026

पॉकेट फ्रेंडली इंटरनेशनल ट्रिप: ₹1 लाख में घूमिए 8 देश

October 9, 2026

Navratri 2026: 8 देवी मंदिर, जहां उमड़ता है भक्तों का...

October 8, 2026
हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी
हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी
हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी
हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी
हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी