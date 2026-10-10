हिरासत से छूटकर घर लौटे इमरान खान, लेखा वाशिंगटन बोलीं- मुंबई पुलिस ने कैब तक नहीं लेने दी

अभिनेता इमरान खान को शनिवार को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. वह CJP के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में वहां पहुंचे थे. इमरान के साथ उनकी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और कजिन ज़ैन मैरी खान भी मौजूद थीं. लेखा और ज़ैन ने इंस्टाग्राम स्टोरीज और वीडियो शेयर कर बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ.

कजिन जैन ने क्या बताया?

ज़ैन मैरी खान ने वैन के अंदर से इमरान और लेखा के बगल में बैठे हुए एक फ़ोटो शेयर की, जिसके कैप्शन में लिखा था, ‘इंकलाब जिंदाबाद.’ इस दौरान इमरान मुस्कुराते हुए देखे गए.

गर्लफ्रेंड लेखा ने क्या कहा?

लेखा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया, ‘पुलिस हमें घर नहीं जाने दे रही है। हम सड़क पर बेतरतीब ढंग से चल रहे हैं. वे हमें घर जाने के लिए कोई कार या कोई गाड़ी नहीं पकड़ने दे रहे हैं.’ एक और वीडियो में, उन्होंने कहा, ‘मैं यह कहने की कोशिश कर रही हूं कि हम सब सुरक्षित हैं, हम सब ठीक हैं और हम सब अपने घर जा रहे हैं.’

इमरान खान ने क्या बताया?

इससे पहले मीडिया से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि वह किसी खास मांग के साथ नहीं, बल्कि मुंबई के एक नागरिक के तौर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे. उन्होंने सवाल उठाया कि लोगों की आवाजाही पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है. इमरान ने कहा, ‘मेरी कोई मांग नहीं है. मैं इस शहर में रहने वाले एक नागरिक के तौर पर यहां आया हूं. मैं समझना चाहता हूं कि लोगों की आवाजाही पर रोक क्यों लगाई जा रही है और उनकी आवाज क्यों दबाई जा रही है.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं और अपनी मर्जी से प्रदर्शन में शामिल हुए हैं.

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