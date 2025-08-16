इमरान हाशमी-संजय दत्त करने वाले हैं धमाका, तीसरे नंबर वाली फिल्म का फैंस भी कर रहे इंतजार

Upcoming Movies 2025: जैसे ही शाहिद कपूर और युद्ध-थीम्ड “War” और रजनीकांत स्टारर “Coolie” रिलीज़ हो गए, IMDb ने बतौर अगली बड़ी संभावनाओं का ड्राफ्ट साझा किया। इस लिस्ट में दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाने वाली फिल्मों और वेब सीरीज का जिक्र था। सिद्धार्थ मल्होत्रा-जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘Param Sundari’ को भी इसमें जगह मिली है, जो अब दर्शकों की उंगलियों पर इंतजार का उत्साह बुन रही है। इसके अलावा इमरान हाशमी और संजय दत्त भी अपनी अपनी कहानी लेकर पर्दे पर अपने फैंस को सरप्राइज देने वाले हैं।

1- IMDb की इस हालिया पॉपुलैरिटी-आधारित रैंकिंग में टॉप पोजिशन पर ‘Baaghi 4’ है, जिसमें टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त और सोनम बाजवा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 5 सितंबर 2025 को रिलीज़ होगी।

2- इसके बाद दूसरे नंबर पर है ‘They Call Him OG’, जिसमें पवन कल्याण और इमरान हाशमी नजर आएंगे, इसे 25 सितंबर को पर्दे पर लॉन्च किया जाएगा।

3- बात करें अगली फिल्म की तो तीसरे नंबर पर ‘Param Sundari’ है– एक रोमांटिक कहानी, जिसमें दिल्ली के एक टेक-एंटरप्रेन्योर और केरल की क्लासिकल डांसर के बीच प्यार को दर्शाया गया है। यह फिल्म अब 29 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने को तैयार है।

4- चौथे पर फिल्म ‘Mirai’, एक तेलुगु-भाषा की साइंस-फ़िक्शन है, जिसकी फिलहाल रिलीज डेट 5 सितंबर बताई गई है।

5- इसके बाद ‘Jolly LLB 3’, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी अपनी कॉमिक-न्याय की जोड़ी को फिर से पर्दे पर जिएंगे। यह 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है।

6- छठे नंबर पर है उद्योगपति और निर्देशक अनुराग कश्यप की फिल्म ‘Nishanchi’, यह भी 19 सितंबर को रिलीज़ होने की प्लानिंग में है।