मलेशिया की राजकुमारी को रेसिंग ड्राइवर से प्यार, धूमधाम से हुई शादी; तस्वीरों ने खींचा ध्यान

ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर क्रिस फ्रॉगट ने मलेशिया की शाही राजकुमारी तेंगकू पुटेरी इलियाना आलिया से शादी कर ली है. दोनों ने 7 अगस्त को कुआलालंपुर में शाही शादी की, जिसमें पहांग शाही परिवार के कई सदस्य शामिल हुए. क्रिस और राजकुमारी इलियाना ने अपने रिश्ते को हमेशा निजी रखा, इसलिए शादी से पहले उनके प्यार और रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई थी.

कौन हैं इलियाना?

प्रिंसेस इलियाना, पहांग के सुल्तान और मलेशिया के पूर्व राजा, सुल्तान अब्दुल्ला रियातुद्दीन अल-मुस्तफा बिल्लाह शाह की बेटी हैं. हेलो मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके पिता 2019 में मलेशिया के 16वें यांग डि-पर्टुआन अगोंग, या राजा बने और उन्होंने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया. मलेशिया में एक अनोखी रोटेटिंग राजशाही है. इसके नौ खानदानी शासक बारी-बारी से देश के राजा के तौर पर काम करते हैं, और हर कार्यकाल पांच साल का होता है.

शादी के दौरान हुई कई रस्में

प्रिंसेस इलियाना की शादी बीते 7 अगस्त को ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर क्रिस फ्रॉगट से हुई. शादी समारोह का आयोजन कुआलालंपुर के शांगरी-ला होटल में किया गया. इस खास मौके पर सुल्तान अब्दुल्ला, पहांग के क्राउन प्रिंस तेंगकू हसनल इब्राहिम आलम शाह और शाही परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे.

समारोह के दौरान इस्लामी और मलय शाही परंपराओं का पालन किया गया. शादी की रस्में शुरू होने से पहले क्रिस फ्रॉगट ने सुन्नत की नमाज अदा की. इसके बाद पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ शादी की अन्य रस्में पूरी की गईं.

अंगूठी पहनाकर की शादी

शादी की रस्मों के दौरान कपल ने एक-दूसरे को शादी की अंगूठियां पहनाईं और पारंपरिक विवाह उपहार ‘मास कहविन’ देने की रस्म भी पूरी की. इसके बाद प्रार्थना के साथ कई पारंपरिक शाही रस्में निभाई गईं. इनमें ‘मेरेनजिस’ भी शामिल था, जो नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए की जाने वाली एक प्रतीकात्मक छिड़काव की रस्म है.

समारोह में कई खास मेहमान भी शामिल हुए. इनमें पहांग के मुख्यमंत्री वान रोसडी वान इस्माइल और संयुक्त अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन हमद बिन तहनून अल नाहयान प्रमुख रूप से मौजूद रहे.

प्रिंसेस की ड्रेस ने खींचा ध्यान

शादी में राजकुमारी इलियाना ने मलेशियाई डिजाइनर राडज़ुआन राडज़िविल का डिजाइन किया हुआ गाउन पहना था. उन्होंने क्वीन अज़ीज़ा डायमंड टियारा भी पहना था, जो एक शानदार शाही विरासत है. यह टियारा असल में ब्रसेल्स में बेल्जियम के ज्वैलर वोल्फर्स से लिया गया था और इसे पहले पहांग शाही परिवार के दूसरे सदस्यों ने अपनी शादियों में पहना था.

यह खबर भी पढ़ें: ‘मुस्लिम से शादी करके मोटी-भद्दी हो गई…’, स्वरा भास्कर ने की ऐसी टिप्पणी कि मचा बवाल; बोलीं- मैं इसकी आदी हूं