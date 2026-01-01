Home > मनोरंजन > अगस्त्य नंदा और करिश्मा-करीना कपूर का पारिवारिक कनेक्शन क्या है? साथ काम क्यों नहीं संभव

Agastya Nanda Ranbir Kapoor relation: लंबे इंतज़ार के बाद अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म 'इक्कीस' आखिरकार रिलीज हो गई है. नए साल की वजह से ज़्यादातर ऑफिस बंद हैं या आधे दिन की छुट्टी है. यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है इसलिए फैंस का फिल्म और एक्टर दोनों से इमोशनल जुड़ाव है.

By: Mohammad Nematullah | Published: January 1, 2026 6:47:51 PM IST

Agastya Nanda Ranbir Kapoor relation: लंबे इंतज़ार के बाद अगस्त्य नंदा, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत स्टारर फिल्म ‘इक्कीस’ आखिरकार रिलीज हो गई है. नए साल की वजह से ज़्यादातर ऑफिस बंद हैं या आधे दिन की छुट्टी है. यह धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है इसलिए फैंस का फिल्म और एक्टर दोनों से इमोशनल जुड़ाव है. बताया जा रहा है कि फिल्म देखने वाले दर्शक इसकी खूब तारीफ कर रहे है. फिल्म के आखिरी 20 मिनट इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाले बताए जा रहे है. परफॉर्मेंस की बात करें तो धर्मेंद्र, सिकंदर और जयदीप अहलावत ने शानदार काम किया है. अगस्त्य नंदा के रोल की भी खूब तारीफ हो रही है. सब जानते हैं कि अगस्त्य नंदा मेगास्टार अमिताभ बच्चन के पोते है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगस्त्य नंदा का करीना कपूर, करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर से भी खास रिश्ता है?

कपूर परिवार के साथ खास रिश्ता

अगस्त्य नंदा का रिश्ता सिर्फ शोमैन राज कपूर के बेटे रणबीर कपूर से ही नहीं, बल्कि पूरे कपूर परिवार से है. अगस्त्य नंदा की दादी, रितु नंदा (निखिल नंदा की मां), राज कपूर की बेटी है. इससे अगस्त्य नंदा का कपूर परिवार से कनेक्शन साफ ​​होता है. रितु, ऋषि कपूर, जो रणबीर कपूर के पिता है. बहन भी है. यही वजह है कि अगस्त्य, रणबीर कपूर, करीना कपूर और करिश्मा कपूर के कज़िन है.

राज कपूर से उनका क्या रिश्ता है?

श्वेता नंदा के बेटे अगस्त्य नंदा को सिर्फ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पोते के तौर पर ही नहीं जाना जाता है. 23 नवंबर 2000 को मुंबई में जन्मे अगस्त्य नंदा के परदादा राज कपूर है. राज कपूर की पोतियां करिश्मा कपूर और करीना कपूर हैं, जबकि उनके पोते रणबीर कपूर है. इसलिए ऋषि कपूर के बेटे, रणबीर कपूर, अगस्त्य नंदा के कज़िन होंगे, और करीना और करिश्मा कपूर भी उनकी कज़िन होंगी.

नीतू कपूर ने पिछले साल अगस्त्य की तस्वीरें शेयर की थीं

2025 में अगस्त्य नंदा ने कपूर परिवार के एक गेट-टुगेदर में भी हिस्सा लिया था. इसके बाद दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर की पत्नी नीतू कपूर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर फैमिली रीयूनियन की कुछ कैंडिड तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें अगस्त्य भी नज़र आए. यहां यह बताना जरूरी है कि अगस्त्य के पिता निखिल नंदा, रितु नंदा और राजन नंदा के बेटे है. रितु नंदा को राज कपूर और कृष्णा कपूर की बेटी के तौर पर जाना जाता है.

