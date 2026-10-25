IIT इंजीनियर कैसे बना बॉलीवुड का खौफनाक शैतान? एक गंभीर बीमारी ने बदली किस्मत, फिर सिनेमाई दुनिया पर किया राज

हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उसका नाम अनिरुद्ध अग्रवाल. 90 के दशक में उस शख्स का चेहरा देख लोग डर से कांप उठते थे. लेकिन ये एक्टर असल जिंदगी में सिर्फ अभिनेता नहीं, बल्कि भारत के टॉप कॉलेज, IIT रुड़की से पढ़े एक काबिल सिविल इंजीनियर रहे हैं. आइए जानते हैं हम उनके बारे में.

पढ़ाई में बहुत तेज थे

अनिरुद्ध अग्रवाल का असली नाम अजय अग्रवाल था. उनका जन्म 20 दिसंबर 1949 को देहरादून में हुआ था. वे बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में बहुत होशियार थे. उनका सपना एक सफल इंजीनियर बनने का था, जिसे उन्होंने पूरा भी किया. उन्होंने देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने के लिए मुंबई आ गए.

एक बीमारी ने बदला सबकुछ

अभिनेता कि जिंदगी बिल्कुल सही रास्ते पर चल रही थी. लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया. काम के दौरान, अनिरुद्ध को एक गंभीर बीमारी हो गई – पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर. इस बीमारी की वजह से उनके शरीर में हार्मोनल असंतुलन हो गया. इससे उनकी लंबाई बढ़कर 6 फुट 4 इंच हो गई और उनके चेहरे के नैन-नक्श भी काफी कठोर और बदले हुए दिखने लगे. मेडिकल लीव के दौरान, उनकी मुलाकात बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों के बादशाह माने जाने वाले ‘रामसे ब्रदर्स’ से हुई. रामसे ब्रदर्स अपनी नई फिल्म के लिए एक ऐसे विलेन की तलाश में थे, जो बिना मेकअप के भी डरावना लगे. जैसे ही उन्होंने अनिरुद्ध को देखा, तो कहा, “हमें अपना सामरी मिल गया है.”

इस फिल्म से हो गए मशहूर

साल 1984 की फिल्म ‘पुराना मंदिर’ से अनिरुद्ध अग्रवाल रातों-रात मशहूर हो गए. इसके बाद उन्होंने ‘सामरी’, ‘बैंडिट क्वीन’, ‘मेला’ और यहां तक ​​कि हॉलीवुड फिल्म ‘द जंगल बुक’ में भी अपने अभिनय का जलवा दिखाया. लेकिन यह सफर आसान नहीं था. ‘पुराना मंदिर’ की शूटिंग के दौरान, एक सीन के लिए उन्हें लकड़ी के ताबूत के अंदर बंद होना पड़ा. शूटिंग के समय, ताबूत बाहर से लॉक हो गया और अनिरुद्ध अंदर ही फंस गए. वे बड़ी मुश्किल से दम घुटने से बच पाए. अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद, बॉलीवुड ने उनके साथ वही किया जो अक्सर कई अभिनेताओं के साथ होता है. उन्हें सिर्फ हॉरर और विलेन के किरदारों में ही सीमित कर दिया गया. एक समय ऐसा आया जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया, और भारी मन से उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री ने उन्हें बाहर निकाल दिया है. इसके बाद, 2010 में उन्होंने एक्टिंग छोड़ने और अपने कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में वापस लौटने का फैसला किया.

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